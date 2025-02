Patel diz aos funcionários do FBI para interromper qualquer resposta ao e -mail do Doge

O diretor do FBI, Kash Patel, disse aos funcionários para deixar um e -mail, enviado na direção do bilionário de Elon Musk, pedindo aos trabalhadores federais que listem suas realizações durante a semana anterior.

Em um memorando obtido pela NewsNation, Patel disse que o escritório lidaria com respostas futuras às consultas do Escritório de Gerenciamento de Pessoas (OPM).

“A equipe do FBI pode ter recebido um email do OPM solicitando informações”, escreveu Patel em sua mensagem. “O FBI, através do escritório do diretor, é responsável por todos os nossos processos de revisão e revisará os procedimentos do FBI”.

“Quando e se forem necessárias mais informações, coordenaremos as respostas”, continuou Patel. “Por enquanto, pare qualquer resposta.”

Musk, que dirigiu o esforço da Casa Branca para reduzir o governo federal, anunciou na tarde de sábado em X que os funcionários federais em breve receberiam um e -mail “solicitando entender o que fizeram na semana passada”.

“O não cumprimento da resposta será tomado como renúncia”, acrescentou.

A mensagem, revisada pela colina, disse aos funcionários federais para “responder a este e -mail com aproximadamente 5 pontos de bala do que ele alcançou na semana passada”, copiando seu gerente, às 23h59 EST da segunda -feira.

O FBI não é apenas quando instrui sua equipe para que não responda ao e -mail, pelo menos por enquanto.

A NBC News informou que o Departamento de Estado instruiu seus funcionários a não responder ao email.

“O Departamento de Estado responderá em nome do departamento. Nenhum funcionário é obrigado a informar suas atividades fora da cadeia de comando de seu departamento “, Leia um aviso de Amb.

A colina se comunicou com o Departamento de Estado para comentar.

