Patrick e Brittany Mahomes dão as boas-vindas ao terceiro filho e chamam-na de Golden Raye

casal poderoso Patrick e Brittany Mahomes anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Relâmpago Dourado. O nome da nova filha do casal combina perfeitamente com o dos irmãos mais velhos, Sterling (a filha mais velha) e Bronze (o segundo filho, oficialmente chamado de Patrick Mahomes III).

Patrick e Brittany Mahomes batizam sua filha de Golden Raye

A estrela do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, e sua esposa, Brittany Mahomes, agora são pais de três lindos filhos. O casal revelou o sexo do bebê em julho de 2024. Após seis meses de espera, o bebê chegou em 12 de janeiro de 2025.

O ex-astro do futebol compartilhou a feliz notícia com seus 2,1 milhões Instagram seguidores em 13 de janeiro. A legenda dizia: “Golden Raye Mahomes, 12/01/25.” a publicação apresentou um modelo preto e branco quebrar do seu novo bebêOs pés.

Os fãs também ficaram entusiasmados ao ver que a estrela pop e amiga íntima do casal de esportes, Taylor Swift, gostou da postagem. Conhecendo a natureza afetuosa de Miss Americana para com seus amigos íntimos, alguns previram que Swift e seu namorado, Travis Kelce, logo seriam vistos na casa de Mahomes visitando o novo bebê.

Enquanto isso, a história de amor de Patrick e Brittany Mahomes começou décadas atrás, como namorados no ensino médio, em 2012. O casal supostamente passou por muitas lutas nos primeiros dias de seu relacionamento. Desde viajar longas distâncias até aceitar desafios como atletas profissionais, ambas as partes encontraram grande alegria em assumir novas responsabilidades.

Em uma entrevista de 2020 com HojeO campeão do Kansas City Chiefs disse que o relacionamento era bastante normal. Ele disse: “Eu era apenas um adolescente normal aparecendo para um jantar em família e ficando nervoso e tudo mais”.

Depois de terminar o ensino médio, a dupla frequentou diversas universidades e manteve a carreira no futebol. Em 2017, tanto Patrick quanto Brittany se tornaram atletas profissionais e conquistaram vitórias importantes para suas equipes.

Mas, além de suas realizações profissionais, a família unida do casal leva os fãs a rotulá-los de “objetivos de relacionamento”. Os dois ficaram noivos em setembro de 2020 e deram as boas-vindas ao primeiro filho, Sterling, em fevereiro de 2021. Um ano depois de defender a paternidade, o casal se casou em uma cerimônia de sonho em Maui, no Havaí. Em novembro de 2022, eles anunciaram o nascimento de seu segundo filho, Patrick “Bronze” Lavon Mahomes III.