Curioso por que Patrick Kane lesão tirou isso de Detroit Red Wings‘ alinhar? Um problema no topo do corpo deixou de lado a estrela extrema, gerando perguntas sobre seu status e como a equipe planeja navegar nessa seção fundamental da temporada.

Vamos explorar o que sabemos, como as asas vermelhas estão sendo adaptadas e como isso pode afetar suas esperanças de playoffs.

Como Patrick Kane foi ferido?

Patrick Kane, o final das estrelas do Detroit Red Wings, sofreu uma lesão no topo do corpo e perdeu o jogo de quinta -feira contra o Montreal Canadiens, confirmou o treinador CHEIED Todd McLellan.

Segundo os relatos, Kane sofreu a lesão durante o jogo de Red Wings, em 19 de janeiro, contra o Dallas Stars. Ele deixou brevemente o gelo, mas voltou para terminar o jogo. Ele jogou novamente em 23 de janeiro contra o Flyadeffia Flyers. A equipe já listou como dia a dia.

Kane, 36, tem sido um jogador importante para Detroit nesta temporada, marcando 11 gols e 19 assistências em 42 jogos. Antes de sua lesão, ele estava em uma sequência quente, registrando 16 pontos em 10 jogos. Kane se destacou no jogo do poder com 15 pontos. Ele se juntou ao Wings Red em novembro de 2023 como agente livre após uma corrida de 16 anos com o Chicago Blackhawks, onde ganhou três óculos Stanley.

Com Kane deixado de lado, Detroit recorre a Vladimir Tarasenko para dar um passo à frente. Tarasenko teve problemas nesta temporada, marcando apenas seis gols em 46 jogos. Agora, ele tem a oportunidade de se destacar na segunda linha com Alex DeBrincat e Andrew Copp. O técnico -chefe Todd McLellan vê isso como uma oportunidade crucial para Tarasenko, que se juntou à equipe para ajudar a substituir os melhores marcadores da última temporada.

A Wings Network parece o sétimo na divisão Atlântica, mas permanece na corrida dos playoffs, apenas cinco pontos atrás de um lugar selvagem. A recuperação de Kane e o desempenho de Tarasenko em seu papel expandido serão fundamentais, já que Detroit tenta acabar com sua seca de playoffs, em andamento desde 2016.