Patrick Kluivert valoriza o PSSI para tomar decisões boas e corretas

Jacarta – Patrick Kluivert elogiou a decisão da PSSI de contratar Gerald Vanenburg para se juntar a ele como assistente técnico da seleção nacional da Indonésia. Segundo ele, foi uma decisão boa e sábia.

Leia também: Disse Gerald Vanenburg depois de ingressar oficialmente na equipe nacional da Indonésia.

Gerald Vanenburg foi anunciado oficialmente ao público pelo PSS na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Ele não apenas atua como assistente técnico de Patrick Kluivert na seleção nacional da Indonésia, mas também é o treinador-chefe da seleção nacional Sub-23 da Indonésia.

O PSSI também deu a Vanenburg a tarefa de alinhar sua visão com as seleções nacionais dos 20 e sub-17 da Indonésia. Dessa forma, ele colaborará com outros treinadores.

Leia também: Esperando o intervalo da Liga dos Campeões e o Eurocup de 1988 na seleção nacional nacional da Indonésia

Kluivert elogiou não sem motivo as medidas tomadas pelo PSSI. Porque, de acordo com ele, Vanenburg é a pessoa certa com toda a sua experiência e qualidades.

“Esta consulta é uma etapa boa e sábia, porque Gerard tem habilidade, consistência e mentalidade vencedora. Contribuirá para liderar o futebol indonésio para o próximo nível”, disse Patrick Kluivert, citado no site oficial do PSSI.

Leia também: É difícil de pontuar

Kluivert estava ansioso pela chegada de Vanenburg. Porque a equipe técnica complementará que anteriormente tinha Denny Landzaat e Alex Pastoor.

Espera -se que todos trabalhem juntos de maneira ideal para tornar a força da equipe nacional indonésia ainda mais sólida e capaz de competir em nível asiático.

“Trabalhar em conjunto com colegas como Gerald é muito importante para alcançar nossa visão compartilhada de progresso e sucesso”, disse Kluivert.

https://www.youtube.com/watch?v=v96dbwksjki