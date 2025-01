Patrick Mahomes fala sobre o jogo ‘fraudado’ entre Chiefs e Texans

Patrick Mahomes Recentemente, ele abordou a polêmica em torno das convocações oficiais no jogo da rodada divisional do Kansas City Chiefs contra o Houston Texans. Após o jogo, algumas pessoas expressaram preocupação com as decisões tomadas durante o jogo, que acreditaram beneficiar os Chiefs. À medida que a equipe muda seu foco para o Campeonato AFC, Mahomes falou sobre o assunto.

Isto é o que Mahomes disse.

Controvérsia ‘fraudada’ de Patrick Mahomes explicada

Patrick Mahomes abordou a recente controvérsia em torno dos apelos oficiais que alguns acreditam terem favorecido os Kansas City Chiefs. As reclamações vieram após a vitória do Chiefs por 23 a 14 sobre o Houston Texans na rodada divisional, onde dois pênaltis ampliaram os ataques importantes para Kansas City, incluindo um na terceira descida que levou a um touchdown.

O lado defensivo do Texas, Will Anderson Jr., falou após a derrota por 23-14, afirmando: “Sabíamos que seríamos nós contra os árbitros entrando neste jogo.” No entanto, Mahomes rejeitou a ideia de que as convocatórias oficiais desempenharam um papel importante no resultado. Durante uma coletiva de imprensa antes do jogo do campeonato AFC dos Chiefs contra o Buffalo Bills, Mahomes disse: “Não me sinto assim. No final das contas, os árbitros estão fazendo tudo o que podem para tornar o jogo o mais justo e apropriado possível. E tudo o que você pode fazer é sair e jogar o jogo que você ama o máximo que puder e viver com os resultados.” (através ESPN)

O quarterback também observou que a natureza imprevisível da NFL, com novos árbitros a cada ano e circunstâncias diferentes para cada jogo, torna difícil saber como serão as decisões. Mahomes acrescentou: “Cada jogada é diferente e é isso que torna a NFL tão especial”.

Apesar da polêmica, Mahomes está focado no próximo confronto do Campeonato AFC contra o Buffalo Bills, que marca o último capítulo de uma intensa rivalidade. Os Chiefs venceram os Bills nos playoffs nos últimos anos. No entanto, Buffalo dominou os confrontos da temporada regular, incluindo uma vitória por 30-21 sobre Kansas City na Semana 11.