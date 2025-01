Patrimônio líquido de Alicia Keys 2024: Quanto dinheiro ela ganha?

Patrimônio líquido de Alicia Keys em 2024 tornou-se um tema de imenso interesse entre os fãs. O ícone da música, também conhecida como Alicia Augello Cook, ganhou popularidade entre os amantes da música pela primeira vez com seu álbum de estreia, Songs in A Minor, que também lhe rendeu vários elogios.

Então, aqui está o que descobrimos sobre o patrimônio líquido atual de Alicia Keys e suas fontes de renda.

Qual é o patrimônio líquido de Alicia Keys em 2024?

Alicia Keys tem um patrimônio líquido estimado em US$ 150 milhões em 2024.

O patrimônio líquido de Keys em 2024 consiste em ganhos de sua carreira musical, endossos de marca, carreira de atriz e outros empreendimentos.

Alicia Keys é mais famosa por seus álbuns de música e singles como Songs in A Minor, As I Am, The Diary of Alicia Keys, Fallin, No One, You Don’t Know My Name, Underdog, It’s On Again, The Elements of Freedom . , Garota em chamas, Aqui e Alice.

O que Alicia Keys faz?

Alicia Keys é cantora e compositora de profissão.

O último álbum conhecido de Keys foi Santa Baby. Este foi o primeiro lançamento de álbum independente distribuído pela Apple Music e alcançou a posição 148 nas paradas da Billboard 200.

Explicação da renda de Alicia Keys: como ela ganha dinheiro?

Alicia Keys ganha dinheiro principalmente com sua carreira musical. No entanto, ele também ganha com outros empreendimentos em que está envolvido, como atuação e endosso de marca.

Música

A principal fonte de renda de Keys é sua música. Ao longo dos anos, ele lançou vários álbuns e singles. Seus projetos mais notáveis ​​​​incluem Song in A Minor, As I Am, Girl on Fire, Here e Santa Baby. Além disso, suas turnês musicais contribuem significativamente para sua renda.

Endossos de marca

Alicia Keys endossou várias marcas ao longo dos anos. Marcas notáveis ​​endossadas pela cantora incluem Dove, American Express, Samsung, Verizon, Vitamin Water e Reebok.

Provisório

A cantora também se aventurou na carreira de atriz. Alicia Keys apareceu nos filmes Smokin’ Aces, The Nanny Diaries e The Secret Life of Bees.

Outros empreendimentos

Alicia Keys também se interessou pela escrita. Em 2005, seu livro Tears for Water: Songbook of Poems and Lyrics tornou-se um best-seller do New York Times. Ela também fundou e atualmente é co-proprietária de dois estúdios de produção musical, The Oven Studios e KrucialKeys Enterprises.

Imobiliária

Em 2013, Alicia Keys e seu marido Swizz Beatz pagaram ao ator Eddie Murphy US$ 10,4 milhões por uma enorme mansão em Englewood, Nova Jersey. Eles finalmente venderam esta mansão em 2022 por US$ 6 milhões.