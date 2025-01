Patrimônio líquido de Bruce Willis 2025: Quanto dinheiro ele ganha?

Patrimônio líquido de Bruce Willis em 2025 Tornou-se um assunto que intrigou muito os fãs. O ator aposentado de 69 anos recentemente ganhou as manchetes ao parabenizar os bombeiros florestais de Los Angeles por seu trabalho no tratamento de uma situação difícil e devastadora.

Qual será o patrimônio líquido de Bruce Willis em 2025?

Bruce Willis tem um patrimônio líquido estimado em US$ 250 milhões., de 2025.

O patrimônio líquido de Willis em 2025 consiste nos ganhos de sua carreira de ator de décadas. Também inclui receitas de algumas produtoras de cinema e televisão, endosso de marcas, uma breve passagem pela música e alguns negócios imobiliários.

Bruce Willis é mais famoso por seus papéis como John McClane na franquia de suspense de ação Die Hard, David Addison na série Moonlighting e David Dunn na série de filmes Unbreakable de M. Night Shyamalan.

O que Bruce Willis faz?

Bruce Willis foi ator até se aposentar.

O último projeto conhecido de Willis foi um filme de ação e suspense chamado Assassin.

Explicação dos ganhos de Bruce Willis – como ele ganha dinheiro?

Bruce Willis ganhou dinheiro com sua carreira de ator. Ele também aumentou sua riqueza produzindo alguns filmes e programas de televisão, endossando marcas, participando de alguns negócios imobiliários e se interessando pela música.

Ator

Bruce Willis trabalhou como ator por muitos anos até se aposentar da indústria devido à afasia. Ele apareceu em vários programas de televisão e filmes de alto nível, como Moonlighting, Bruno the Kid, a franquia Die Hard, Armageddon e a série Unbreakable.

Produtor

Willis produziu vários filmes e programas de televisão e fundou a Cheyenne Enterprises com Arnold Rifkin.

Endossos de marca

Em 2009, Willis foi contratado como embaixador internacional da marca Sobleskl Vodka. Ele também se tornou o rosto da Hell Energy Drink em 2018.

carreira musical

Willis também teve uma carreira musical. Em 1987, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, The Return of Bruno. Em 1989, ele lançou seu segundo álbum Se isso não te mata, apenas te fortalece.

Imobiliária

Willis possuiu várias propriedades ao longo dos anos. Em 2014, ele vendeu uma mansão em Beverly Hills por US$ 16,5 milhões. Em 2018, ele teria ganhado US$ 18 milhões com a venda de sua cobertura em Nova York.