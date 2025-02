Patrimônio líquido de Chris Pratt 2025: Quanto dinheiro ganha?

Os fãs têm se interessado em aprender sobre Visto líquido de Chris Pratt em 2025. A estrela do universo cinematográfico da Marvel chegou recentemente às manchetes depois de reagir aos incêndios florestais em andamento que afetam a área metropolitana de Los Angeles.

Então, qual é o patrimônio líquido atual de Chris Pratt? Aqui está tudo o que aprendemos.

Qual é o patrimônio líquido de Chris Pratt em 2025?

Chris Pratt tem um patrimônio líquido estimado de US $ 100 milhões Em 2025.

Os ativos líquidos de Pratt em 2025 consistem em lucros de sua carreira como ator. Também inclui dinheiro de suas empresas de produção e endossos da marca.

Pratt é mais conhecido por seus papéis como Andy Dwyer em Parks and Recreation, Peter Quill/Star-Lord no universo cinematográfico Marvel e Owen Gray na franquia Jurassic World. Ele também é reconhecido por seus papéis de voz como Garfield no filme Garfield, Mario, em Super Mario Bros. e Emmet Brickowski, no filme de Lego.

O que Chris Pratt faz para ganhar a vida?

Chris Pratt é um ator.

Mais recentemente, ele estrelou o filme de Garfield, expressando o personagem principal. Ele copina junto com outros talentos notáveis ​​de Hollywood, incluindo Samuel L. Jackson, Ving Rhames, Hannah Waddingham e Brett Goldstein.

Os lucros de Chris Pratt explicaram: como o dinheiro ganha?

Chris Pratt ganha principalmente dinheiro com sua carreira como ator. No entanto, também faz sua riqueza de empresas de produção e endossos da marca.

Intermediário

Pratt apareceu em vários filmes e programas de televisão ao longo dos anos. Seus projetos notáveis ​​incluem Parks and Recreation, The Guardians of the Galaxy Films, Jurassic World Franchise, Lego Movie, The Terminal List, The Super Mario Bros. Filme e The Garfield Movie. Segundo relatos on-line, ele ganhou US $ 10 milhões pelo Jurassic World: Fallen Kingdom e algo entre US $ 12 a 14 milhões para o Jurassic World Dominion. Segundo relatos, ele também ganhou entre US $ 20 a 25 milhões por seu papel no universo cinematográfico da Marvel.

Produtor

Pratt também se aventurou em produção. Ele atuou como produtor executivo da lista de terminais e da Guerra de Tomorrow.

Endossos da marca

Como muitas celebridades, Pratt apoiou várias marcas. Seu apoio mais notável é com a marca de estilo de vida Travisathew. Também apareceu em comerciais para a marca Chips Pringles.

Imobiliária

Em 2014, Pratt e sua então esposa, Anna Faris, compraram uma casa em Hollywood Hills por US $ 3,3 milhões. Mais tarde, eles venderam essa propriedade em 2020 por US $ 4,75 milhões.