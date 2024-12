Patrimônio líquido de James Marsden 2024: Quanto dinheiro ele ganha?

Patrimônio líquido de James Marsden em 2024 tornou-se um tema de grande interesse entre os fãs. O recente lançamento de seu filme Sonic the Hedgehog 3 gerou polêmica, levando muitos a se perguntarem sobre suas fontes de renda. Então, quanto Marsden ganha? Onde você obtém seus lucros?

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o patrimônio líquido e os ganhos de James Marsden.

Qual será o patrimônio líquido de James Marsden em 2024?

James Marsden tem um patrimônio líquido estimado em US$ 10 milhões em 2024.

O patrimônio líquido de Marsden em 2024 consiste nos ganhos de sua carreira de ator. Também inclui o dinheiro ganho com o endosso da marca.

Marsden é mais famoso por seu papel como Scott Summers/Ciclope na série de filmes X-Men, aparecendo em quatro filmes entre 2000 e 2014. Ele também teve papéis em outros filmes notáveis, como Encantada, O Caderno, 27 Vestidos, O Mordomo. , e Superman retorna.

O que James Marsden faz?

James Marsden é um ator. Sua carreira de ator inclui filmes e programas de televisão.

Mais recentemente, Marsden estrelou Sonic the Hedgehog 3, reprisando seu papel como Tom Wachowski, após tê-lo interpretado nos dois primeiros filmes. Ele também apareceu em Unfrosted, de Jerry Seinfeld, e Knox Goes Away, de Michael Keaton.

Renda de James Marsden explicada – como ele ganha dinheiro?

James Marsden ganha dinheiro com sua carreira de ator. Ele também ganha dinheiro com o endosso da marca.

Ator

Marsden atuou em muitos filmes e programas de televisão ao longo dos anos. Ele começou sua carreira de ator com os programas de televisão The Nanny, Saved by the Bell: The New Class, Touched By an Angel e Party of Five. No entanto, ele ganhou fama pela primeira vez por interpretar Ciclope nos filmes X-Men da 20th Century Fox. Mais tarde, ele aumentou sua fama através de papéis em projetos como Sugar & Spice, Hairspray, Anchorman 2: The Legend of Continues, The Butler and the. Franquia de filmes Sonic the Hedgehog.

Ele também estrelou Westworld (2012-16) e Dead To Me (2019-22).

Endossos de marca

James Marsden também se interessou pelo endosso de marcas. Em 2020, Marsden tornou-se embaixador oficial da marca do relojoeiro suíço IWC Schaffhausen. (através Relatório Robb)