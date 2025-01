Patrimônio líquido de Michael Jordan 2025: quanto dinheiro ele ganha?

Michael Jordana lendária estrela do basquete, continua sendo uma figura de destaque no 2025admirado tanto por seu legado esportivo quanto por sua impressionante patrimônio líquido. Famoso por seu sucesso na NBA e por seus movimentos empresariais inteligentes, suas conquistas financeiras se tornaram um ponto de fascínio para fãs ansiosos por aprender mais sobre seus empreendimentos profissionais.

Aqui você encontrará tudo o que os fãs precisam saber sobre o patrimônio líquido atual de Jordan e como ele acumulou sua riqueza.

Qual será o patrimônio líquido de Michael Jordan em 2025?

Michael Jordan tem um patrimônio líquido estimado em 3,5 bilhões de dólares em 2025.

O patrimônio líquido de Jordan em 2025 consiste em ganhos de sua carreira de sucesso na NBA, endossos de marcas lucrativas e empreendimentos comerciais de sucesso.

Michael Jordan é mais famoso por sua carreira na NBA no Chicago Bulls, onde ganhou seis campeonatos e se tornou um ícone global. Além do basquete, ele se destacou como empresário, principalmente graças à parceria com a Nike para criar a linha de tênis Air Jordan.

O que Michael Jordan faz?

Michael Jordan é um ex-jogador e empresário da NBA.

Recentemente, Scottie Pippen, ex-companheiro de equipe de Jordan no Chicago Bulls, opinou no debate comparando Jordan a LeBron James. Ele afirmou que se os dois ícones do basquete tivessem jogado na época um do outro, Jordan teria sido o jogador mais dominante.

Pippen disse: “No jogo de hoje, estamos vendo alguns jogos que levam você a 130, 120. Acho que Michael teria sucesso se fosse livre, aberto, sem a fisicalidade que tinha para jogar noite após noite.” lá fora.” Os comentários de Pippen provocaram reações mistas entre os fãs. (via Podcast PBD)

Os ganhos de Michael Jordan explicados: como ele ganha dinheiro?

Michael Jordan ganha dinheiro com diversas atividades profissionais. Isso inclui:

Salário da NBA

A carreira de Michael Jordan na NBA rendeu-lhe US$ 93,7 milhões em salário total, uma quantia notável para a época. Na temporada 1996-1997, ele se tornou o primeiro atleta a ultrapassar US$ 30 milhões em uma única temporada, ganhando US$ 30,14 milhões. Jordan seguiu com US$ 33,14 milhões no ano seguinte.

Endossos

Mesmo depois de se aposentar, Michael Jordan continua sendo um dos maiores ganhadores do mundo das celebridades. Ele ganhou mais de US$ 2 bilhões com patrocínios e ainda arrecada entre US$ 300 e US$ 400 milhões por ano com vários negócios.

Uma grande parte da renda de Jordan vem de sua parceria com a Nike, onde ele ganha cerca de US$ 60 milhões por ano. Seus acordos de patrocínio incluem grandes nomes como Gatorade, McDonald’s e Coca-Cola. Jordan também possui uma concessionária de automóveis e vários restaurantes.

Propriedade da equipe

Em 2010, Michael Jordan comprou uma participação majoritária no Charlotte Hornets por US$ 175 milhões. Em 2014, ele aumentou sua participação para 89%, tornando-se bilionário. Depois de vender parte de sua participação em 2019, o valor da equipe atingiu US$ 1,5 bilhão. Em 2023, Jordan tomou a decisão de vender sua participação majoritária no Hornets.