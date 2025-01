Patrimônio líquido de Tom Brady 2025: Quanto dinheiro ele ganha?

Patrimônio líquido de Tom Brady em 2025 reflete seu sucesso duradouro além do mundo dos esportes. De uma carreira lendária na NFL a empreendimentos lucrativos pós-aposentadoria, ele construiu um legado financeiro notável. A influência de Brady abrange esportes, mídia e negócios, mantendo-o entre os que ganham mais, mesmo depois de deixar o campo.

Vamos explorar como Brady continua a expandir seu império e manter seu status como um ícone global.

Qual será o patrimônio líquido de Tom Brady em 2025?

Tom Brady tem um patrimônio líquido estimado em US$ 300 milhões em 2025.

A riqueza de Brady vem de décadas de ganhos na NFL, um acordo com a Fox Sports, patrocínios e projetos de negócios. Seu portfólio inclui um contrato de 10 anos no valor de US$ 375 milhões com a Fox, que começou no outono de 2024. Apesar de sua aposentadoria em 2023 e de seu divórcio de destaque de Gisele Bündchen no final de 2022, a situação financeira de Brady continua sólida.

O que Tom Brady faz?

Tom Brady é um ex-quarterback da NFL que se tornou locutor de futebol.

Amplamente considerado o GOAT dos quarterbacks da NFL, Brady se aposentou em fevereiro de 2023, após 23 temporadas e um recorde de sete vitórias no Super Bowl. Ele então fez a transição para a transmissão esportiva e assinou um contrato histórico com a Fox Sports como analista principal da NFL.

Os ganhos de Tom Brady explicados: como ele ganha dinheiro?

Os ganhos de Brady vêm de vários fluxos importantes, incluindo os seguintes:

Empresas comerciais

Brady se aventurou no empreendedorismo com sua marca de saúde e bem-estar, TB12, sua produtora, 199 Productions, e Autograph, uma plataforma NFT.

Salários da NFL

Durante sua carreira de 23 anos na NFL, Tom Brady ganhou um total de US$ 332 milhões em salários e bônus do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers. Além disso, ele aceitou cortes salariais para ajudar seus times a construir elencos vencedores.

Contrato de transmissão

Brady assinou um contrato de 10 anos no valor de US$ 375 milhões com a Fox Sports em 2022, tornando-o um dos locutores mais bem pagos da história do esporte. Espera-se que sua primeira temporada de transmissão comece no outono de 2024, adicionando US$ 37,5 milhões anualmente ao seu patrimônio líquido.

Endossos

Embora ele não fosse conhecido por seus apoios espalhafatosos desde o início, Brady recentemente fez parceria com Under Armour, Sam Adams, Foot Locker e Tag Heuer. Esses negócios agora lhe trazem receitas significativas a cada ano.