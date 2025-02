Paul Munster disse que depois de Persebaya foi conquistado Persis

Apenas, VIVA-Persebaya novamente engoliu sua quinta derrota nos últimos seis jogos, depois de derrotar por 2-1 do Persis apenas na 22ª semana da Liga 1, no Estádio Manahan, na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Com esses resultados, Persebay apenas ele ganhou um ponto No último nos últimos seis jogos.

O técnico de Persebaya, Paul Munster, pediu a seus jogadores que permanecessem focados em olhar para a próxima luta. Ele percebeu que todos os apoiadores de Persebaya sentiram decepção pela situação ruim experimentada por Persebaya hoje.

“Temos que nos concentrar, temos que nos unir”, disse Munster após o jogo.

Munster disse que seu time jogou muito bem no jogo. Mas ele falou o número de cartas amarelas no jogo. Incluindo o cartão vermelho do jogador, Gilson Costa.

O ex -treinador de Bhayangkara avaliou que sua equipe enfrentou um exame no jogo. Ele viu que os jogadores haviam feito todo o possível no campo. E muitas oportunidades foram criadas por sua equipe.

“Então, o positivo é avançar em cada jogo, independentemente da situação”, disse ele.

No jogo, Bajol Ijo sem seu mau jogador, Bruno Moreira. Munster disse que acreditava nos jogadores existentes para jogar.

Persebaya Wing -back Ardi Idrus acrescentou que Persebaya não estava sombreado pela sorte. Segundo Ardi no futebol, a derrota usual foi obtida por um time que jogou melhor.

“Temos que nos levantar. Nunca desistimos. Ainda há tempo. Existem muitos jogos e foco. Depois, deixe passar”, disse Ardi.

Essa derrota fez com que a gerência do clube reagisse. O clube determinará o destino de Paul Munster nos próximos dois jogos, a saber, quando ele enfrenta o PSBS BIAK em casa e fora do Dewa United.