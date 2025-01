Paul Munster revela os últimos desenvolvimentos sobre as lesões de Francisco Rivera e Toni Firmansyah

Surabaia, VIVA- O técnico do Persebaya Surabaya, Paul Munster, revelou as últimas condições de dois de seus jogadores, Francisco Rivera e Toni Firmansyah, antes da partida contra o PSS Sleman pela Liga 1, no Estádio Maguwoharjo, sábado, 11 de janeiro de 2024. De acordo com Munster, sua condição de lesão é começando a melhorar.

Munster disse que Rivera agora pode correr. Agora você pode correr com a equipe. Até Toni teve um bom desenvolvimento. Portanto, agora só nos resta esperar o momento certo para jogá-los novamente.

“Não ousamos correr riscos porque os jogadores são importantes”, disse Munster após liderar o treinamento pré-jogo do PSS no Thor Field, Surabaya.

Rivera esteve ausente da defesa do Persebaya na semana 17, quando perdeu por 2 a 0 para o Bali United no Estádio I Wayan Dipta, em Gianjar Bali. Ele sofreu uma lesão contra o Borneo FC na partida anterior, no Estádio Gelora Bung Tomo, em Surabaya, e teve que ser retirado antes do final da partida.

Enquanto isso, Toni sofreu uma lesão contra o Bali United. Ele foi afastado no início do segundo tempo. E agora os dois estão treinando com a equipe. Esta é uma boa notícia para Munster.

O Persebaya voltou a treinar em 3 de janeiro de 2025, após estar fechado desde 28 de dezembro de 2024. Munster conduziu uma avaliação da equipe em relação às viagens no meio da temporada. O ex-técnico do Bhayangkara FC compartilhou vídeos da partida com cada jogador para analisar a partida.

A esperança é que com este vídeo eles possam aprender e ter um melhor desempenho no segundo turno. Munster enfatizou que sua equipe vai esquecer o primeiro turno e focar no segundo turno.

“Vamos melhorar as coisas em que precisamos trabalhar”, disse ele.

Bajol Ijo está em dura competição com Persib Bandung para ocupar o topo do ranking. O Persebaya foi derrotado pelo Persib na semana 17 porque perdeu para o Bali United e o Persib venceu o Persis. Atualmente, o Persebaya está apenas um ponto abaixo do Persib, que está no topo do ranking.