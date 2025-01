Paula Verhoeven cozinha arroz frito para crianças, internautas até blasfemam contra Gegara

Jacarta – Paula Verhoeven expressou mais uma vez a saudade dos dois filhos, Kiano e Kenzo, por meio de um vídeo de antigos momentos juntos. No vídeo, Paula Verhoeven prepara uma refeição especial encomendada diretamente por Kiano Tiger Wong: arroz frito com linguiça.

Leia também: Um menino de 5 anos morre horrivelmente enrolado em um sarongue em frente a uma loja em South Tambun

Como mãe, Paula Verhoeven tem a obrigação de preparar a comida dos filhos. Por isso, ele foi direto para a cozinha depois que o filho lhe pediu que preparasse sua comida preferida. Role para ver a história completa, vamos lá!

“Fizemos arroz frito, a pedido do Kiano”, disse Paula Verhoeven, citando seu vídeo TikTok, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Leia também: Kate Victoria Lim deve seguir os passos de seu falecido pai, Alvin Lim, no mundo do direito

“É engraçado que as crianças possam pedir comida”, acrescentou.

Leia também: Ria Ricis quer adotar uma criança, o motivo…

Para temperar o arroz frito à moda Paula Verhoeven, há uma mistura de cebola, cebolinha e nozes que são moídas no liquidificador. Em seguida, todos os ingredientes misturados são salteados em uma panela pequena para retirar o aroma forte.

Depois de refogar os temperos, Paula Verhoeven preparou também o arroz que misturou uniformemente com o molho de soja. Considerando que este arroz frito é feito para crianças, Paula Verhoeven não utiliza ingredientes picantes.

“Na verdade é bom usar ebi, mas ebinya esqueceu de não comprar, então use o que está na geladeira”, disse Paula Verhoeven.

Paula Verhoeven preparou então ovos mexidos em uma panela separada. Ele também preparou pedaços de salsicha que eram a parte preferida de Kiano. Com todos os ingredientes prontos, Paula Verhoeven começou a preparar seu arroz frito especial. Começou por adicionar especiarias, enchidos, arroz misturado com molho de soja e ovos mexidos.

Depois de misturar tudo bem com mais sal e caldo de cogumelos, Paula Verhoeven provou imediatamente o resultado do seu cozimento. Parecia que ele ainda não gostou do sabor, então acrescentou mais molho de soja ao arroz frito. Não apenas uma vez, Paula Verhoeven adicionou repetidamente molho de soja para fazer o arroz frito parecer marrom.

Enquanto tentava, Kiano entrou de repente na cozinha e cumprimentou a mãe que preparava a comida. Kiano também deixou Paula Verhoe ainda mais emocionada ao expressar seu carinho por ela.

“Irmã, eu te amo”, disse Kiano.

“Obrigada, irmão, MashaAllah, isso é muito gentil, irmão Não”, disse Paula Verhoeven.

Era hora de comer o arroz frito com linguiça. Kiano foi visto comendo com muito prazer e elogiando a culinária da mãe. Kiano comeu tudo que estava no prato, inclusive arroz, salsichas e até ovos mexidos.

“O arroz frito é delicioso”, disse Kiano.

Os internautas também destacaram a culinária de Paula Verhoeven. Em vez de babarem ao ver o arroz frito com salsichas, vários internautas duvidaram do sabor porque Paula Verhoeven adicionou muito molho de soja.

“Principalmente molho de soja”, comentaram os internautas.

“Arroz frito Terribet”, disse outro.

“Quantas vezes você adiciona molho de soja?”, disseram os internautas.

“Tem muito caldo de cogumelos e molho de soja”, disse um internauta.