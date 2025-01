Pawan Kalyan diz às pinturas do Partido Jana Sena para comentar com responsabilidade a coalizão dominante em Andhra Pradesh

O presidente do Partido Jana Sena (JSP) e o vice -ministro principal K. Pawan Kalyan disseram aos líderes e quadros do partido que eles não expressam abertamente suas opiniões sobre as travessuras das redes sociais sobre a coalizão dominante e seus assuntos internos .

Eu queria o foco em realizar os objetivos do JSP e seus aliados TDP e BJP, que se uniram ao poder, mas para salvar o povo das forças a eles.

Em uma carta aberta publicada na plataforma de rede social ‘X’ na segunda -feira, Pawan Kalyan disse que uma parte do crédito pela vitória da NDA vai para a regra ditatorial do Partido do Congresso YSR (YSRCP), corrupção, A lei quebrou, e a ordem e, o mais importante, suas políticas retrógradas que levaram o desenvolvimento do estado para trás por décadas.

As pessoas queriam uma alternativa credível e descobriram que a NDA era a melhor aposta para Andhra Pradesh se recuperar das crises que a afetaram da bifurcação, disse ele.

Pawan Kalyan disse que a NDA alcançou um sucesso fenomenal de 94% nas eleições da Assembléia e o JSP venceu as 21 reuniões da Assembléia e dois distritos eleitorais de Lok Sabha que desafiaram. “Isso não passava de um milagre”, disse ele.

A NDA deve lidar com essa vitória como uma responsabilidade e se comportar de acordo. Tudo o que foi alcançado nos últimos sete meses se tornou possível devido à confiança depositada pelo povo da NDA, disse ele.

Enquanto eles trabalham em conjunto com os Aliados para os objetivos estabelecidos, os líderes e imagens JSP devem se preparar para o plenário do partido programado para março, que foi uma ocasião para redirecionar seus objetivos, acrescentou Pawan Kalyan.