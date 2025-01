PCB emite avisos sobre mais de 200 complexos de apartamentos em Kochi por suposta violação da Lei da Água

O Conselho de Controle de Poluição do Estado de Kerala (PCB) notificou mais de 200 complexos de apartamentos localizados perto dos canais Edappally e Thevara-Perandoor e do lago Vembanad, acusando-os de despejo ilegal de esgoto não tratado e de não cumprimento dos padrões prescritos nas disposições de a Lei da Água (Prevenção e Controle da Poluição).

Os avisos foram emitidos no âmbito das orientações emitidas pelo Tribunal Verde Nacional nos casos relacionados com a poluição indiscriminada dos canais Edappally, Thevara-Perandoor e do lago Vembanad. Até dezembro de 2024, até 225 complexos de apartamentos haviam recebido notificações por diversos descumprimentos, segundo fontes oficiais.

As inspecções revelaram que apenas 15 apartamentos obtiveram o consentimento obrigatório para funcionamento emitido pelo Conselho ao abrigo da secção 25 da Lei da Água (Prevenção e Controlo da Poluição). O consentimento deve ser renovado a cada cinco anos. É emitido somente após garantir que os geradores de resíduos cumpram os regulamentos relacionados ao tratamento de águas residuais. Foram emitidas notificações em casos envolvendo descarga ilegal de esgoto não tratado em corpos d’água, nos termos da Seção 24 da Lei de Águas, que proibia o descarte de poluentes em riachos ou poços.

A bancada principal do Tribunal Verde Nacional em Nova Deli impôs uma multa de 10 milhões de rupias ao governo de Kerala em Março de 2023 por não ter verificado a poluição indiscriminada dos lagos Vembanad e Ashtamudi, listados como locais Ramsar. Em Agosto de 2024, a Bancada Sul do tribunal de Chennai manifestou o seu descontentamento com o atraso excessivo na tomada de medidas correctivas contra a poluição dos canais Edappally e Perandoor devido à descarga não autorizada de esgotos nas massas de água.