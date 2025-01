P&D perde relevância se prazos não forem cumpridos, diz Air Chief

A pesquisa e o desenvolvimento perdem relevância se não cumprirem os prazos, disse o Marechal Chefe do Ar (ACM) AP Singh da Força Aérea Indiana (IAF) na terça-feira (7 de janeiro de 2025), observando que a aeronave leve de combate indígena (LCA) foi concebida em 1984 e hoje em 2025, ainda não possuem as primeiras 40 aeronaves. Seus comentários foram feitos em meio à crise enfrentada pela IAF, em termos de esgotamento do efetivo de combatentes e enormes atrasos no desenvolvimento e entrega de combatentes indígenas.

“A P&D perde relevância se não conseguir cumprir os prazos. Tecnologia atrasada é tecnologia negada. É preciso haver maior aptidão para aceitar os riscos envolvidos e as falhas em P&D. Existe um certo risco inerente à I&D e devemos ter o cuidado de absorvê-lo até certo ponto. Os pesquisadores deveriam ter mais margem de manobra, pode haver falhas; o que é importante é que aprendamos com eles e sigamos em frente”, disse ACM Singh ao falar no 21º seminário Subroto Mukerjee organizado pelo Centro de Estudos de Poder Aéreo. “Atma Nirbharta Terá um custo e devemos aceitá-lo; poderemos ter que gastar mais e comprar a um preço mais elevado, se necessário; a amortização da parte de I&D e quantidades limitadas aumentarão o custo, mas proporcionarão a tão necessária auto-suficiência. “

“O mundo hoje está numa posição precária dominada por conflitos e conflitos. Temos as nossas próprias preocupações de segurança nas fronteiras ocidentais e setentrionais com a crescente militarização da China e do Paquistão. A China está a investir fortemente na sua força aérea; a recente apresentação de sua nova aeronave stealth é um exemplo disso”, afirmou.

Sublinhando a necessidade de ser capaz e flexível, ACM Singh disse que as agências de produção deveriam investir em processos de produção avançados para que a velocidade possa aumentar. Façam o que fizerem, a escala de produção tem de aumentar, acrescentou.

Nesse sentido, referiu-se ao programa LCA que sofreu enormes atrasos no seu desenvolvimento e fabricação. “Na verdade, deveríamos voltar a 1984, quando concebemos aquele avião. O primeiro avião voou em 2001: 17 anos. Aí a indução começou mais 15 anos depois, em 2016. Hoje estamos em 2025, também não tenho as primeiras 40 aeronaves. Essa é a capacidade de produção”, disse o Chefe da Aeronáutica no cronograma. “Precisamos fazer alguma coisa. Estou muito convencido de que precisamos atrair alguns players privados. “Precisamos de ter concorrência, precisamos de ter múltiplas fontes disponíveis para que as pessoas tenham medo de perder encomendas… Caso contrário, as coisas não vão mudar.”

No final de dezembro, a China apresentou dois caças stealth, além dos dois aviões de quinta geração já instalados. Enquanto isso, a IAF tem atualmente 31 esquadrões de caça, e novas adições alinharam o atrasado LCA-MK1A, enquanto o LCA-MK2 e o caça de quinta geração estão em preparação.

Se a nossa visão é ser um país desenvolvido até 2047, que precisa de encontrar um lugar no mundo, o sector aeroespacial será um grande contribuidor para o alcançar, sublinhou o Chefe da Aeronáutica, salientando que o primeiro-ministro Narendra Modi se referiu ao sector aeroespacial e da defesa como dois pilares importantes para tornar a ÍndiaAtmanirbhar’ na inauguração da fábrica de aeronaves de transporte C-295.

Destacando que a FLA, como principal ator nestes setores, sempre esteve na vanguarda e investindo fortemente em “Atma Nirbharta”, ACM Singh disse que uma Diretoria de Design Aeroespacial foi criada na sede da Air para coordenar e fazer a ligação com agências externas, especialmente participantes privados em tecnologia aeroespacial futurista e de nicho. “Estamos fornecendo o apoio e a ajuda necessários às indústrias privadas, start-ups e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), fornecendo acesso a várias bases aéreas durante programas exclusivos de extensão industrial”, acrescentou.

Listando várias medidas tomadas pela IAF para a indigenização e autossuficiência, ACM Singh disse que os Centros de Tecnologia Nodal nos Depósitos de Reparos de Base são responsáveis ​​pela indigenização de quase 50.000 linhas em conjunto com numerosos contratos com MPMEs no âmbito do esquema Mehar Baba I e. outros esquemas.