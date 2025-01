Pedido de troca de Jimmy Butler: estrela do Heat informa oficialmente à equipe que deseja sair, diz o relatório

Jimmy Butler tem feito alguns comentários bastante velados ultimamente sobre seu desejo de ser negociado no Miami Heat, mas agora ele tornou isso oficial, como Shams Charania e Brian Windhorst da ESPN. relatório que Butler “indicou ao Heat que deseja que o time o troque” e que está “aberto para jogar em qualquer lugar que não seja Miami”.

Segundo a ESPN, Butler não fornecerá uma lista de destinos porque sente que pode transformar qualquer equipe em um candidato e, em particular, diz que participará de todas as atividades da equipe e “fará tudo o que o Heat pedir dele” enquanto as equipes trabalham. para alcançá-lo. uma resolução.

No entanto, “participar” é um termo bastante vago. Quando Butler quis sair de Minnesota, sua ideia de participar das atividades da equipe era basicamente incendiar a organização Timberwolves, unindo-se aos reservas em uma luta agora infame e dramática para tirar os titulares da quadra.

Na quinta-feira, Butler “participou” da derrota do Miami por 128-115 para o Indiana Pacers marcando nove pontos em seis arremessos enquanto passava um tempo considerável parado no canto como o garoto desinteressado que não quer participar do passo a passo. o museu que seus pais o forçaram. ele continue.

Depois disso, Butler foi questionado sobre uma série de perguntas que vão desde sua súbita falta de envolvimento ofensivo até se, à queima-roupa, há alguma chance de consertar o que quer que tenha sido quebrado entre ele e o Heat. Suas respostas, mesmo antes da publicação do relatório da ESPN, falaram por si.

Repórter: Como você se sentiu em relação ao seu desempenho e concentração esta noite? Mordomo: “Eu me senti ótimo. Eu estava focado. Senti que fiz bem o meu trabalho. Pelo menos qual é o meu trabalho agora.” Repórter: Quando você diz qual é o seu trabalho agoranão estamos acostumados a ver você parado num canto por longos períodos como esse. Foi uma abordagem de equipe que o deixou assim? E para você dar o melhor de si, esse pode ser o seu papel e você pode prosperar com o melhor de sua capacidade? Mordomo: “Pode ser meu papel aqui. Mas não é o que estou acostumado. Não faço isso desde meu primeiro, segundo, terceiro ano na liga, onde apenas saí e joguei na defesa. Eu compito. Protegido. Eu tentei não deixar meu homem marcar. É isso que estou fazendo agora.” Repórter: O treinador do (Heat) (Eric Spoelstra) estava aqui dizendo que quer te colocar mais no ponto e te ativar mais, é algo para o qual você está aberto? Mordomo: “Isso não vai resolver isso.” Repórter: O que vai resolver isso? O que você quer que aconteça para resolver isso? Mordomo: “Quero ver minha alegria de volta por jogar basquete. Seja onde for, descobriremos aqui muito em breve. Mas quero recuperar minha alegria. Estou feliz aqui… fora da quadra. Mas eu quero voltar a uma posição dominante, quero ajudar esta equipe a vencer e neste momento não estou fazendo isso. Repórter: Você consegue recuperar a alegria (em Miami) na quadra? Mordomo: “Provavelmente não.”

Então Butler claramente quer sair de Miami. Novamente, não precisávamos realmente do relatório para saber disso, mas agora o véu foi completamente levantado e toda a atenção estará voltada para se Pat Riley se importa com o que Butler quer.

Lembre-se, Riley recentemente Descartando a ideia de Heat trading Butler em um comunicado divulgado, que concluiu com o seguinte: “Portanto, deixaremos claro que não estamos negociando Jimmy Butler.”

O relatório da ESPN indica que “Riley e o proprietário do Heat, Micky Arison, se reuniram com a representação de Butler nos últimos dias tentando resolver a divisão entre as partes sem sucesso”, e que Butler não superou Riley basicamente espancado publicamente por dizer que o Heat o faria. faça isso. Se ele estivesse saudável, ele teria derrotado o Celtics na série de playoffs da primeira rodada.

“Se você não está jogando na quadra, precisa manter a boca fechada”, disse Riley na época.

O relatório também afirma que Miami já havia se envolvido em negociações preliminares com várias equipes sobre uma troca de Butler antes da demanda oficial chegar, mas que nenhuma dessas negociações avançou e o Heat não mostrou “nenhuma urgência” em transferir Butler. Veremos se essa falta de urgência persiste quando Butler começar a aumentar a pressão, por assim dizer.

Sabemos que Butler é capaz de fazer coisas. muito desconfortável se ele não conseguir o que quer. Ele iniciou esse processo com toda a seriedade na quinta-feira, tanto na quadra quanto na sala de imprensa. Agora a questão é se o Heat iniciará seu processo de se tornar o último time a abandonar a demanda por uma negociação de superstar.