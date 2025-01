Pedidos de fãs se tornam realidade, Yovie e Nuno refazem músicas de sucesso

Jacarta – O grupo musical Yovie & Nuno planeia regravar algumas das suas músicas antigas com uma nova formação. Esta decisão foi tomada em resposta aos pedidos dos fãs e ao desejo do grupo de dar novas nuances às músicas que se tornaram ícones da indústria musical indonésia.

Segundo Muchamad Ahadiyat aka Kang Diyat, guitarrista dos Yovie & Nuno, desde o início da formação da nova formação com um vocalista diferente, a ideia de regravar músicas antigas tem feito parte do planeamento do grupo. Role mais, ok?

“Desde o início que Yovie, Nuno e o novo vocalista começaram a formar-se, planeámos imediatamente regravar as músicas antigas”, disse Kang Diyat.

Além disso, ele explicou que o principal motivo dessa decisão foi a diferença de caráter e timbre do novo vocalista em relação ao vocalista anterior. Considera-se que isso é capaz de dar um novo colorido às músicas mais antigas que ainda hoje são relevantes, tanto em termos de letras quanto de notação.

“Muitas das músicas de Yovie & Nuno ainda são relevantes para ouvir hoje. Finalmente, surgiu a ideia de regravar as músicas antigas com arranjos e timbres diferentes”, acrescentou.

Além disso, os pedidos de fãs conhecidos como TYN (Friends of Yovie & Nuno) também foram um factor determinante. Dão sempre todo o apoio ao Yovie e ao Nuno nas diversas formações.

“Muita gente do TYN pede remakes de músicas antigas. Eles sempre apoiam o Yovie e o Nuno, seja quem for o vocalista. Durante a nossa jornada com o novo vocalista, muitas vezes tocamos músicas antigas em apresentações ao vivo, e a partir daí você poderá ouvir essas músicas .” Essa coisa antiga pode se tornar algo novo se for refeita”, explicou Kang Diyat.

O entusiasmo dos fãs por este plano é muito alto. Debby Oktaviani, uma das fãs fiéis de Yovie & Nuno, manifestou o desejo de voltar a ouvir as suas músicas antigas favoritas nas versões mais recentes.

“Se você me perguntar quais músicas você quer ouvir com um novo vocalista, você iria querer todas! Mas se você tivesse que escolher, talvez Demi Hati, Sweet, Without Love e He’s Mine. na versão desta nova formação”, afirmou.

Assim como Debby, outra fã, Firda Alisa, também expressou esperança nas músicas que gostaria de ouvir novamente.

“São duas músicas, On This Day e Stories for the World. Na minha opinião, as vibrações destas duas músicas são muito positivas e combinam muito com a nova formação de Yovie & Nuno, que sempre trazem energia positiva. Também estou curioso para saber se essas músicas podem ser reorganizadas com ideias de instrumentos novos e mais inovadores, como Merindu Lagi”, disse Firda.