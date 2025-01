Pediu um julgamento imediato para o amigo de Ramy

O promotor em Milão pediu ao juiz investigador um ritual imediato por resistência a um funcionário público contra as tarifas de Bouzid, sua amiga Rama Elgaml, que morreu aos 19 anos de idade e liderada por uma scooter perseguiu oito quilômetros perto de Carabieri, 24 de novembro, em 24 de novembro, em 24 de novembro, Passado a 24 de novembro de novembro de novembro. . Scooter, que caiu na esquina da Via Ripamonti e Via Quaranta. Por outro lado, as parcelas ainda estão abertas para o assassinato da estrada, Carabiniere, que administrou a última máquina de perseguição e 22 anos -old -bouzidi, e pelos crimes da fraude lateral e processual e bospering, eles conteúdo dois por dois guerra.

Agência ANSA Agência ANSA Que era Rama Elgaml, um jovem que morreu em Milão após a perseguição de Carabinieri – Notícias – Ansa.it O que aconteceu em 24 de novembro, que é investigado, o segredo do vídeo que seria excluído (ANSA)

Enquanto ele reconstruiu na investigação, a scooter liderou sem chegar a uma carteira de motorista e “depois de tomar drogas (THC)” não conseguiu parar em Alt de Carabinier “, de repente acelerou e tocou o serviço de carro”. A partir daí, sempre, de acordo com o promotor, a fuga “a uma velocidade muito alta de cerca de oito quilômetros”, durante a qual T Max com seu amigo Rameym também introduziria “manobras perigosas”.

O Exército leu na acusação continuou a verificar as “negociações no desempenho de seu escritório” na rua “da atitude suspeita do motorista de motocicletas”, que ao olhar para o Volpe 40 “. Ele estava escondido atrás de um carro estacionado para facilitar a escapar ”. Pegue “velocidade muito maior em comparação com as fronteiras permitidas no centro da cidade”, as tarifas viajariam por Della Moscova contradizer, “colisão” com a frente de uma das gazelas no cruzamento com Via Lovanio e depois excedeu duas passagens e atravessou duas travessias e excederam duas transições e excederam duas passagens e excederam duas transições. .

Também é investigado pelo assassinato de estradas na competição com o deputado, que administrou Gazzella ‘Volp 40’, o carro mais próximo da scooter no momento do acidente no momento do acidente. Luz sobre o que aconteceu exatamente será armazenado nos dias, a menos que a extensão seja necessária, um conselho cinemático.

