Pedra fundamental para o projeto de água potável para Kariapatti, Mallankinaru

Aruppukottai

Pedra fundamental para um novo projeto de água potável combinada que beneficia as cidades de Mallankinaru e Kariapatti se colocou aqui no domingo. O ministro da Administração Local, Kn Nehru, o ministro da Renda Kksr Ramachandran e o ministro das Finanças Thangam, então, Naresu, estabeleceu a base do projeto ₹ 75,85-rore na presença do vice-presidente do coletor de Virudhunagar Jeyaselan.

A cidade de Kariapatti já obtém 1,75 milhão de litros de água por dia (MLD) e Mallankinaru 1 MLD sob o esquema combinado de água potável e recursos locais existentes. Com a crescente população, o novo esquema de água foi planejado com a água do rio Vaigai como fonte.

Sob o novo esquema, Kariapatti receberia 2,38 MLD e Mallankinaru 1,84 MLD. Os 3,96 mld de água para o esquema seriam traçados através de 11 poços de infiltração para serem afundados no rio Vaigai.

Uma pia seria estabelecida com uma capacidade de 9,20 lakh de litros para o esquema de onde a água bombearia para um depósito de serviço mestre de 1,80 lakh, localizado a 2,38 km de distância.

A água viajaria ainda mais 58,61 km pela gravidade para chegar às duas cidades.

Os tanques no nível do solo com uma capacidade de 80.000 litros para Kariapatti e 1 lakh litro para Mallankinaru seriam construídos para distribuição através de 23 tanques mais altos em Kariapatti e 22 em Mallankinaru.

Um total de 36.200 pessoas se beneficiaria através do novo esquema.

O deputado Ramanathapuram Navas Kani, diretor administrativo da Tamil Nadu, ambos, o abastecimento de água e a drenagem (TWAD) Kiran Kurrala e seu engenheiro -chefe V. Arumugam estavam entre os presentes.