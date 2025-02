Pedras naturais para brilhar em Stone 2025 em Bengaluru

A Feira Internacional de Pedra Internacional do país está pronta para abrir suas portas ao público na segunda semana de fevereiro, onde participantes indianos e internacionais mostrarão seus produtos e criações únicas em pedra natural.

A STONA 2025, que será organizada no Centro de Exposições Internacionais de Bengaluru entre 12 e 15 de fevereiro, testemunhará uma variedade de atrações, incluindo demonstrações ao vivo e uma exposição de obras por escultores de premiação em todo o país. Um seminário interativo sobre geologia em 13 de fevereiro, onde a “habilidade e uso da tecnologia para mineração segura e sustentável” serão deliberados por especialistas e formuladores de políticas da indústria.

A exposição de quatro dias, a terceira maior exposição de pedra do mundo após as feiras de pedra italiana e chinesa, será estendida em uma área de 45.000 metros quadrados, exibida em cinco corredores, juntamente com uma área externa para exposições.

A Stona 2025 organizará 500 expositores em todo o país e no exterior, que mostrarão seus produtos e mostrarão a mais recente inovação em máquinas, ferramentas e pedra natural. Isso incluirá quatro pavilhões internacionais onde 18 países participarão.

Extravagância escultural

Espera -se que a exposição atraia milhares de visitantes de todo o país e do mundo, obtenha um faturamento comercial de ₹ 1.000 milhões -os escultores vencedores em todo o país, haverá uma atração especial, ‘shilpgram’ que promove as obras da rural Os artesãos, permitindo que eles mostrem suas esculturas e artefatos de pedra, além de oferecer demonstrações ao vivo.

“A Stona 2025 atribuiu 25 posições aos artesãos rurais que participarão de todo o país”, disse Jangid.

Escultor de toda a Índia que mostra sua gama de pedra, granito e mármore e ídolos em Shilpagram em uma edição anterior da exposição Stona. | Crédito da foto: Grave especial

Terra para interação

“Stona 2025 é um terreno fértil para organizar interações entre as partes interessadas da indústria, os inovadores e os entusiastas das pedras naturais ao redor do mundo”, disse Krishna Prasad, presidente da Federação da Indústria Indiana de Granito e Piedras (Figsi). “A exposição também ajuda a mostrar a rica herança de pedra natural da Índia e oferece a plataforma para que as empresas se conectem, colaborem e cresçam”.

Desafios a serem superados

Embora a indústria indiana de pedras naturais governe alto em termos de herança e faixa invejável, os desafios para a indústria são variados e múltiplos, o que requer uma direção urgente. “O setor enfrenta vários problemas, como a escassez de matérias -primas, gargalos regulatórios, bem como a competição injusta de pedras artificiais”, disse Prasad.

“O setor precisa de uma atmosfera propícia para funcionar e entregar, e isso requer a resolução dos problemas específicos que enfrentam juntamente com a implementação das melhores práticas para garantir um campo de jogo de nivelamento”.

Uma nação, um mineral, uma política

Dados os múltiplos desafios que a indústria de pedras naturais indiana enfrenta durante o período, a FIGSI defendeu há muitos anos, as principais mudanças de políticas que incluem conceder arrendamentos de pedreiras por 50 anos com reformas garantidas, racionalização das taxas de royalties, redução de GST sobre RAW blocos e lajes. “O que estamos procurando são reformas como ‘One Nation One Mineral One Policy’, que ajuda a indústria a alcançar seu potencial máximo e contribuir significativamente para o crescimento econômico do país”, acrescentou Prasad.

Habilidade para se destacar

A escassez de mão de obra qualificada afeta a indústria há muitos anos e, para neutralizar isso, figsi ocorreu dois centros de treinamento e desenvolvimento das habilidades mais recentes de geração, uma localizada em Hosur, Tamil Nadu e a outra em Jaipur, Rajastão. “A idéia é fechar a lacuna que atualmente prevalece na disponibilidade de mão -de -obra qualificada e garantir que haja um suprimento constante de profissionais qualificados para atender às necessidades do setor”, acrescentou Prasad.

A Stona 2025 será inaugurada em 12 de fevereiro pelo Ministro de Minas e Geologia e Horticultura de Karnataka, ministro do Transporte de Karnataka e Muzrai Ramalinga Reddy. Eles também estarão presentes na função inaugural do Ministro de Estado do Comércio e das Indústrias de Rajastan, Krishnan Kumar Vishnoi.

Prêmios e honras

O último dia da exposição, 15 de fevereiro, testemunhará a apresentação de prêmios e honras a escultores aclamados em todo o país por seu trabalho espetacular, bem como líderes da indústria na área de exportações, pedreiras, máquinas e ferramentas. Os prêmios, apresentados pela FIGSI, serão entregues pelo principal vice -ministro de Karnataka DK Shivakumar. Além do prêmio da indústria e da Lifetime Achievement Awards, esta edição da STONA também apresentará um prêmio para homenagear o famoso escultor Arun Yogiraj.

Para incentivar os alunos a estudar a geologia, a FIGSI também terá uma categoria especial para o aluno meritório no campo da geologia.