Pego querendo roubar, homem de Palembang morre em ataque de multidão

Palembang, AO VIVO – Um homem suspeito de roubar foi morto por uma multidão depois de ser pego roubando em uma casa vazia em Jalan Ujung Landasan, Lorong Dakota Talang Kedondong, vila de Kebun Bunga, distrito de Sukarami, Palembang, Sumatra do Sul. Este incidente ocorreu na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, por volta das 11h WIB.

Leia também: Mulher traindo ao bloquear caixa eletrônico, RK é espancado pela multidão

“Há dois autores suspeitos. Um dos perpetradores foi morto por uma multidão, o outro fugiu”, disse o chefe da RT 42, vila de Kebun Bunga, Tedi, quando se reuniu no local.

Tedi disse que as acções do perpetrador eram conhecidas dos residentes locais e de um membro do TNI. Eles imediatamente tomaram a iniciativa de proteger o suposto autor do crime.

Leia também: Homem pego roubando escapamento, julgado por moradores, confessa ter pago o frete da esposa

 O corpo do perpetrador que morreu foi devastado pela multidão. Foto: VIVA.co.id/Sadam Maulana (Palembang)

“Os alegados perpetradores tentaram defender-se. Então este membro do TNI foi atingido por uma foice no estômago quando estava prestes a prender o perpetrador”, disse Tedi.

Leia também: Esposa fica animada para jogar sujo, marido chama a galera para espancar caso da esposa

Atualmente, continuou Tedi, o membro do TNI foi transferido para o Hospital AK Gani em Palembang. “O membro do TNI foi transferido para o Hospital AK Gani para tratamento pela equipa médica”, explicou Tedi.

Enquanto isso, o chefe da polícia de Sukarami Palembang, Alex Andriyan, disse que o motivo do perpetrador ainda estava sendo investigado. “No entanto, atualmente suspeita-se que o autor do crime queria roubar uma casa vazia”, disse Alex.

Atualmente, continuou Alex, seu partido ainda está pedindo informações a três testemunhas. “Ainda estamos investigando este caso pedindo informações a três testemunhas”, disse Alex.

Enquanto isso, o corpo do perpetrador foi levado ao Hospital Bhayangkara Moh Hasan (RS) em Palembang para uma autópsia.