Pelo menos 80 pessoas morrem no nordeste da Colômbia devido ao fracasso das negociações de paz, diz autoridade

Mais de 80 pessoas morreram na região nordeste do país após tentativas fracassadas de manter conversações de paz com o Exército de Libertação Nacional, disse uma autoridade colombiana.

Outras vinte pessoas ficaram feridas, segundo William Villamizar, governador do Norte de Santander, onde ocorreram muitos dos assassinatos.

Entre as vítimas estão o líder comunitário Carmelo Guerrero e sete pessoas que buscam assinar um acordo de paz, segundo relatório publicado por uma ouvidoria do governo na noite de sábado (18 de janeiro de 2025).

As autoridades afirmaram que os ataques ocorreram em várias cidades localizadas na região de Catatumbo, perto da fronteira com a Venezuela, e pelo menos três pessoas que faziam parte das conversações de paz foram raptadas.

Milhares de pessoas estão fugindo da área, algumas delas escondidas nas montanhas exuberantes próximas ou buscando ajuda em abrigos governamentais.

“Catatumbo precisa de ajuda”, disse Villamizar num discurso público no sábado. “Meninos, meninas, jovens, adolescentes, famílias inteiras aparecem sem nada, em vans, caminhões basculantes, motocicletas, o que puderem, a pé, para não serem vítimas desse confronto”.

O ataque ocorre depois que a Colômbia suspendeu as negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN) na sexta-feira, a segunda vez que o faz em menos de um ano.

O governo colombiano exigiu que o ELN cessasse todos os ataques e permitisse que as autoridades entrassem na região e prestassem ajuda humanitária.

O ELN tem entrado em confronto em Catatumbo com antigos membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou FARC, um grupo guerrilheiro que se dissolveu após a assinatura de um acordo de paz em 2016 com o governo colombiano. Os dois lutam pelo controle de uma região fronteiriça estratégica que possui plantações de folhas de coca.

O ELN disse em comunicado no sábado que alertou ex-membros das FARC que se eles “continuassem atacando a população… não haveria outra saída senão o confronto armado”. O ELN acusou ex-rebeldes das FARC de vários assassinatos na área, incluindo o assassinato, em 15 de janeiro, de um casal e de seu bebê de nove meses.

Os militares da Colômbia afirmaram no domingo que resgataram um líder comunitário local e um familiar que o ELN perseguia, mas dezenas de outros aguardavam para serem resgatados.

O Ministro da Defesa, Iván Velásquez, estava programado para viajar para a cidade de Cúcuta, no nordeste do país, enquanto as autoridades se preparavam para enviar 10 toneladas de alimentos e kits de higiene para aproximadamente 5.000 pessoas nas comunidades de Ocaña e Tibú, a maioria das quais fugiram da violência.

O ELN tentou cinco vezes negociar um acordo de paz com a administração do presidente Gustavo Petro, mas as negociações falharam após episódios de violência. As exigências do ELN incluem ser reconhecido como uma organização política rebelde, o que os críticos consideram arriscado.