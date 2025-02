Pelo menos nove pessoas estão mortas, incluindo oito em Kentucky, no meio da explosão climática do último inverno.

Pelo menos nove pessoas morreram na mais recente rodada de clima difícil para atingir os Estados Unidos, incluindo oito pessoas em Kentucky, que morreram quando os riachos incharam com fortes chuvas e estradas cobertas com água.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, disse no domingo que centenas de pessoas presas por inundações tiveram que ser resgatadas.

Beshear disse que a maioria das mortes, incluindo uma mãe e uma menina de 7 anos, foram causadas por carros presos em águas altas.

“Então, amigos, fique longe das estradas agora e fique vivo”, disse ele. “Esta é a fase de busca e resgate, e tenho muito orgulho de todos os Kentuckianos que estão respondendo, colocando suas vidas em risco”.

Beshear disse que houve 1.000 resgates em todo o estado desde que as tempestades começaram no sábado. As tempestades eliminaram o poder em cerca de 39.000 casas, mas Beshear alertou que os ventos duros em algumas áreas poderiam aumentar as interrupções.

Grande parte dos Estados Unidos além de Kentucky enfrentou outra rodada de morder o clima de inverno. As planícies do norte enfrentaram o frio potencialmente mortal, e as tempestades de neve chegaram ao meio oeste e nordeste.

Partes do Kentucky e do Tennessee receberam 15 cm (15 centímetros) de chuva durante as tempestades de fim de semana, disse Bob Oravec, um meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional.

“Os efeitos continuarão por um tempo, muitas correntes inchadas e muitas inundações”, disse Oravc no domingo. “Toda vez que há inundações, as inundações podem durar muito mais do que a chuva dura”.

Um dique falhou na pequena comunidade de Rivas, Tennessee, na tarde de sábado, inundando bairros próximos e estimulando os esforços de resgate dos bombeiros no oeste do Tennessee. Como o dique no condado de Obion foi danificado e o número de pessoas afetadas não estava claro. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um aviso repentino de inundação apenas algumas horas antes do fracasso.

Rivas fica a 177 quilômetros ao norte de Memphis e abriga menos de 300 pessoas.

Em Atlanta, uma pessoa foi morta quando uma grande árvore caiu em uma casa no domingo, de acordo com o capitão de resgate de Atlanta, Scott Powell. Ele disse aos repórteres que os bombeiros foram enviados pouco antes das 5 da manhã após uma ligação do 911.

Em outros lugares, é esperado um resfriado para as planícies do norte com baixas temperaturas nos 30 anos F perto da fronteira canadense. As temperaturas perigosamente frias de resfriamento do vento são esperadas em Dakotas e Minnesota de menos de 40 Fahrenheit (menos 40 Celsius) a menos de 50 F (menos 45,6 ° C).

Os carros e edifícios submersos em Kentucky e deslizamentos de terra bloquearam estradas na Virgínia no sábado até domingo. Ambos os estados estavam sob avisos de inundação, juntamente com o Tennessee e o Arkansas. O Serviço Meteorológico Nacional alertou os moradores a permanecerem longe das estradas.

O governador Beshear disse que a polícia estadual respondeu mais de 1.800 pedidos de serviço desde a manhã de sábado, quando as chuvas começaram a atingir o estado. As temperaturas de Frías substituíram as fortes chuvas por neve no domingo de manhã em partes do Kentucky.

A mãe e a criança foram varridos na noite de sábado na comunidade de Bonnieville, disse o forense do condado de Hart, Tony Roberts. No sudeste de Kentucky, um homem de 73 anos foi encontrado morto em águas de inundação no condado de Clay, disse o diretor de gestão de emergências do condado, Revellle Berry Revellle. Houve um total de quatro mortes no condado de Hart, disse Beshear.

O Kentucky River Medical Center, na cidade de Jackson, disse que fechou seu departamento de emergência e que estava transferindo todos os pacientes para outros dois hospitais da região devido a uma inundação do rio próximo. O hospital disse que as condições reavaliariam, mas a atualização não foi atualizada na tarde de domingo.

As fotos publicadas por autoridades e moradores de redes sociais mostraram carros e edifícios sob água no centro-sul e no leste do Kentucky. No condado de Buchanan, Virgínia, o escritório do xerife disse que várias estradas foram bloqueadas por deslizamentos de terra.

O Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Simpson, em Kentucky, disse que as autoridades fizeram vários resgates de veículos estagnados em águas de inundação.

“Fique em casa, se puder”, disse o escritório no Facebook.

O gelo e a neve fizeram viagens nas estradas em grandes listras de Michigan, que permaneceram sob um aviso de inverno até segunda -feira à tarde. A Polícia Estadual de Michigan relatou 114 acidentes no domingo pela área de Detroit desde que a neve começou a cair no início do sábado.

“Felizmente, a maioria era de um carro e não houve ferimentos graves”, disse a polícia do estado de Michigan em X. “A maioria deles foi causada por motoristas que eram muito rápidos ou seguindo muito perto”.

Os calafrios do vento eram esperados até 50 graus abaixo de zero na maior parte da Dakota do Norte, que permaneceu sob um “aviso extremo do frio”, juntamente com grandes tiras de Dakota do Sul e Minnesota, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Mark Framness, que vive no nordeste de Wisconsin, disse que parece que é necessário usar o soprador de neve a cada poucos dias neste inverno e recentemente coloca os pneus de neve em seu caminhão pela primeira vez. O ávido esquiador de 58 anos diz que foi fantástico para as encostas.

Mas com as temperaturas que devem submergir a 4 graus abaixo de zero no domingo e os calafrios perigosos, está ajustando seus planos. Ele descartou uma excursão com os amigos e, por outro lado, torna -se meias e blusas grossas na casa.

“Eu só vou ficar lá dentro”, disse ele.

Meteorologistas disseram que os Estados Unidos estavam prestes a obter seus Décimo e mais frio Evento de alongamento polar de vórtice Nesta temporada, com o North Rockies e o North Plains Online. As forças meteorológicas no Ártico são combinadas para empurrar o ar frio que geralmente permanece perto do Pólo Norte para os Estados Unidos e da Europa.

O Serviço Meteorológico Nacional alertou para o “frio potencialmente mortal” nas planícies do norte, com temperaturas que caem pelo menos 30 graus (menos 34 Celsius) ou menos às segundas -feiras e terça -feira de manhã.

Os avisos de Avalacha foram emitidos para inúmeras áreas das Montanhas Rochosas que se estendem do Colorado ao Estado de Washington, com o perigo melhorado em Utah.

Mais de dois pés de neve caíram no domingo de manhã em peças coloridas. Em Denver, onde as temperaturas deveriam cair tão baixas quanto 14 graus (menos 10 graus Celsius), a cidade abriu abrigos para pessoas que moravam nas ruas.

Sophia Tareen, em Chicago, Nadia Lathan, no Texas, e Matthew Brown, em Montana, contribuíram para este relatório.