Pelo menos seis militares feridos na explosão de uma mina terrestre em Rajouri, J&K

Pelo menos seis militares ficaram feridos na terça-feira (14 de janeiro de 2025) na explosão de uma mina terrestre em um vilarejo avançado no distrito de Rajouri, em Jammu e Caxemira, disseram autoridades.

As tropas estavam em patrulha quando um dos soldados pisou acidentalmente na mina terrestre perto do Forte Khamba, no setor Nowshera, por volta das 10h45, provocando a explosão, disseram autoridades.

Eles disseram que os feridos foram levados imediatamente para um hospital e sua condição era estável.

Como parte de um sistema de obstáculos anti-infiltração, as áreas avançadas perto da Linha de Controle estão repletas de minas terrestres que às vezes são arrastadas pelas chuvas, causando esses acidentes, disseram as autoridades.