Pelosi diz que a violência do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro ‘não terminou naquele dia’

Pelosi diz que a violência do ataque ao Capitólio em 6 de...

A ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi (D-Califórnia), disse no domingo que a violência do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA “não terminou naquele dia”.

“Não acabou naquele dia”, disse Pelosi. disse Margaret Brennan da CBS News em “Enfrente a Nação”. “Como sabem, (o presidente eleito Trump) apelou a estas pessoas para que continuassem a sua violência, o meu marido foi vítima de tudo isso e ainda tem feridas daquele ataque. “

Esta segunda-feira marca o quarto aniversário do ataque de 6 de janeiro de 2021. Trump prometeu conceder clemência aos manifestantes que apareceram no Capitólio naquele dia em que o Congresso certificou a vitória do presidente Biden nas eleições de 2020. O presidente eleito também o fez. deu a entender que alguns perdões poderiam ser concedidos nas primeiras horas de seu segundo mandato.

“É realmente uma pessoa estranha que será presidente dos Estados Unidos, que acha que não há problema em perdoar as pessoas que participam de um ataque”, disse Pelosi em sua aparição no programa “Face the Nation”.

Alguns ex-oficiais da Polícia do Capitólio que estiveram presentes durante o ataque de 6 de janeiro chamaram a promessa de Trump de perdoar os manifestantes de “uma traição”.

“É uma traição, uma facada no coração”, disse ao Washington Post o ex-sargento Aquilino Gonell, que sofreu ferimentos de longa duração no dia do ataque.

O ex-colega de Gonell da Polícia do Capitólio, Harry Dunn, disse que perdoar os rebeldes por ações violentas mostra uma falta de responsabilidade por parte do comandante-chefe.

“Eles infringiram a lei, violaram os policiais, nos atacaram e depois voltaram e disseram que fizemos isso em nome de Donald Trump”, disse Dunn. “E então Donald Trump irá perdoá-los e dizer que está tudo bem, que está tudo perdoado.”

The Hill entrou em contato com a equipe de transição de Trump para comentar.

