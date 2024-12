Penn State x Boise State, onde assistir: canal de TV, horário de início do Fiesta Bowl, probabilidades de playoffs de futebol universitário

As quartas de final do College Football Playoff começam na véspera de Ano Novo no Fiesta Bowl, quando (3) Boise State enfrenta (6) Penn State. E caso não bastasse avançar nos playoffs, é também uma batalha entre dois times que nunca perderam um Fiesta Bowl.

Nenhum programa ganhou o Fiesta Bowl com mais frequência do que o Penn State, que tem 7-0 em todos os tempos. Depois, há Boise State, que é a Cinderela do Fiesta Bowl. Os Broncos estão com 3 a 0 em jogo e são mais lembrados pela derrota para o Oklahoma no jogo de 2007. Desde então, eles voltaram duas vezes para derrotar o TCU (2010) e o Arizona (2014).

Mas embora os dois times tenham muita história com o Fiesta Bowl, eles não a têm um com o outro. Esta será a primeira vez que os programas se encontrarão no campo de futebol. O vencedor avançará para a semifinal do Orange Bowl, onde aguardará o vencedor do Sugar Bowl entre (2) Georgia e (7) Notre Dame.

Penn State versus Boise State: o que você precisa saber

A vitória sobre a SMU foi a 100ª vitória de James Franklin na Penn State: A vitória no primeiro turno sobre o SMU foi significativa para Franklin. Não foi apenas sua primeira vitória no College Football Playoff, mas também sua 100ª vitória na Penn State. Franklin é um dos sete treinadores ativos que venceram pelo menos 100 jogos em sua escola atual. Os outros são Kirk Ferentz (Iowa), Dabo Swinney (Clemson), Mike Gundy (estado de Oklahoma), Kyle Whittingham (Utah), Troy Calhoun (Força Aérea) e Kirby Smart (Geórgia).

Penn State nunca havia vencido 13 jogos em uma temporada: Penn State é um dos programas de futebol universitário de maior sucesso da história. Ele venceu 919 partidas e dois títulos nacionais (mais cinco títulos não conquistados). Ele produziu 44 All-Americans de consenso. Mas nunca antes ele havia vencido 13 jogos em uma única temporada. Com uma vitória sobre o Boise State, eles farão exatamente isso.

Boise State não vence 13 jogos desde 2009: Boise State não tem nem perto da história dos Nittany Lions, mas eles venceram 13 jogos na temporada anterior! Na verdade, eles fizeram isso três vezes, todas como membros do WAC em 2003, 2006 e 2009. O que é mais louco? Se Boise State quiser estabelecer um recorde escolar de maior número de vitórias em uma temporada, terá que conquistar o título nacional para isso. Ele terminou 14-0 em 2009, depois de ganhar um jogo extra ao viajar para o Havaí durante a temporada regular. Se você ainda não percebeu, a 14ª vitória em 2009 veio no Fiesta Bowl contra o TCU.

Onde assistir ao Fiesta Bowl ao vivo

Data: terça-feira, 31 de dezembro | Tempo: 19h30, horário do leste

Localização: Estádio State Farm – Glendale, Arizona

TV:ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Previsão do Fiesta Bowl, eleição

Minha preocupação com o Boise State neste confronto é a defesa deles. De acordo com a TruMedia, não há nenhuma defesa no país que erre os tackles em uma taxa maior do que esta unidade do estado de Boise, então estou preocupado com a capacidade de Boise de fazer defesas neste confronto. Também estou preocupado que, por melhor que seja Ashton Jeanty, o ataque de Boise State conseguirá marcar pontos suficientes se os Leões de Nittany empilharem a caixa e forçarem Boise a acertá-la no ar? Não tenho certeza se posso fazer isso. Escolha: Penn State -10,5

