Penta reflete sobre a mudança significativa em sua carreira após a estréia da WWE

Antigo Aew estrela o medo zero Ele passou por uma mudança importante depois de ingressar WWE No início de 2025. Ele fez sua estréia como concorrente individual, entrando no centro das atenções sem seu companheiro de equipe e irmão, Rey Fenix.

Penta e King, conhecido como Brothers Light, formaram uma equipe de gravadora dinâmica famosa por sua combinação de movimentos de voo e luta direta. A dupla competiu em PWG, MLW, AEW, TNA e luta subterrânea.

Enquanto os fãs esperavam que as duas estrelas se juntassem à WWE, apenas Penta fez o movimento depois que AEW estendeu o contrato da Fenix ​​até 2025 devido a uma lesão. Penta El Zero Medo oficialmente se separou do AEW quando seu contrato expirou em dezembro.

A extensão do acordo do rei, apesar de suas aparições limitadas de televisão, levou -o a expressar sua frustração com o tratamento da promoção através do Twitter. A situação do rei Fenix ​​com AEW causou controvérsia, com relatos de que afirmam que ele está tentando ser libertado da empresa.

Enquanto isso, Penta estreou na WWE no segundo episódio de WWE Raw em Netflix, onde teve uma partida impressionante contra o Chad Gable. Recentemente, Penta falou sobre se adaptar à WWE como uma concorrente individual sem o irmão ao seu lado.

Penta reflete sobre sua estréia na WWE sem uma estrela de Dew Rey Fenix ​​ao lado dela

Durante uma entrevista com Luta livrePenta argumentou para se juntar à WWE sem seu irmão Rey Fenix. Ele explicou que se sente confortável no ringue, já que seu estilo como concorrente solo é mais agressivo e intenso.

Penta fixo: “Estou muito confortável porque Penta no ringue é mais agressivo, mais violento e mais diferente em todo o mundo. Mas quando meu irmão está com a equipe de gravadoras, é diferente, mais dinâmica, mais especial, mais alta. Esta é a diferença, mas me sinto confortável com os dois.

Desde sua chegada, Penta El Zero Fear teve um impacto significativo na lista da WWE. No fim de semana passado, ele também apresentou um desempenho impressionante no WWE 2025 Rumble.