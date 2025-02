Washington deve enfrentar ameaças crescentes ao fornecer suas próprias fronteiras, a ministra da Defesa dos EUA, Peta Hegsetth, acredita

Os Estados Unidos pretendem desviar suas prioridades militares para enfrentar a crescente influência da China no Indo-Pacífico e a defesa da pátria, disse o chefe do Pentágono Hegsetth na quarta-feira.

Falando em uma reunião de defesa em Bruxelas de países da OTAN e não da OTAN, apoiando a Ucrânia, o recém-nomeado ministro da Defesa dos EUA sinalizou uma mudança significativa na política de Washington e convidou aliados europeus a assumir a liderança em sua própria segurança.

Hegsetth enfatizou isso “Stark Strategic Reality” Eles exigem que Washington se concentre em garantir seus próprios limites e suprimir ameaças de padaria.



“Os Estados Unidos enfrentam as consequentes ameaças à nossa terra natal”. Ele disse, enfatizando “Nós devemos – e somos – focamos na segurança de nossas próprias fronteiras”.

Hegsetth identificou a China como o desafio mais importante, descrevendo -o como um “Concorrente de pares” Com a capacidade e a intenção de ameaçar os interesses nacionais dos EUA na região indo-pacífica.



“Os EUA são uma prioridade para a distração da guerra com a China no Pacífico, reconhecendo a realidade da escassez e a execução de recursos comprometidos para garantir que o impedimento não pereça”. Hegsetth concluiu.









A rivalidade estratégica entre Washington e Pequim se intensificou, e os dois países expandiram sua presença militar e econômica no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos alertaram repetidamente o que chama de ameaça crescente representada pelo acúmulo militar chinês e pela ambição regional.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também enfatizou essa visão, declarando que a supressão da China seria central para a política externa dos EUA durante o segundo mandato do presidente Donald Trump. Ele acusou o Partido Comunista Chinês por “Mentir, trapacear, invadir e roubar o status global da superpotência às nossas custas”.

Rubio também criticou as políticas anteriores dos EUA que permitiram que as cadeias de suprimentos críticas fossem transferidas para a China, alertando que a produção dos EUA permaneceu vulnerável. Ele pediu medidas mais fortes para controlar a influência de Pequim no Indo-Pacífico e além.

Pequim rejeitou fortemente essas acusações, alegando que agora é a principal força desestabilizadora da região. O Ministério da Defesa chinês condenou os esforços de Washington para fortalecer sua presença militar no Indo-Pacífico, alegando que fazia parte de uma estratégia mais ampla para “Contém a China” E eles exageram “Ameaça da China” narrativa.

A China também criticou os EUA por fortalecer os laços militares com Taiwan, enfatizando repetidamente que ele acredita que a ilha que auto -gerenciou para ser uma parte inalienável do país sob o princípio de ‘One China’. Pequim negou a venda de armas de Washington em Taipei, acusando Washington de estimular tensões.