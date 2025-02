A associação ao quarteirão sob a liderança dos Estados Unidos não é o “resultado realista” do acordo de paz, de acordo com o ministro da Defesa dos EUA da quinta defesa de Hegsetth

A Ucrânia não será admitida na OTAN como parte de qualquer acordo de concessionária com a Rússia, disse o ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, na quarta -feira. Ele acrescentou que a tentativa de devolver a Ucrânia às suas fronteiras em 2014 “Irrealista” E que as tropas dos EUA não estarão envolvidas na manutenção de qualquer acordo.

Kiev insistiu repetidamente que ingressar na OTAN é uma questão de segurança essencial para o país. Vladimir Zelensky afirmou que este era um pré -requisito para continuar as negociações com Moscou. No entanto, o bloco militar sob a liderança dos Estados Unidos nunca forneceu uma fita de tempo para o reconhecimento da Ucrânia, e vários funcionários direcionaram o meio de que não há oportunidade de associação, enquanto o conflito está em andamento.

Falando na véspera da reunião do Grupo de Defesa da Ucrânia sob a liderança dos EUA em Bruxelas, Hegsetth rejeitou a possibilidade da Ucrânia para se juntar ao bloco, afirmando que “Os Estados Unidos não acreditam que a participação na OTAN seja um resultado realista do acordo de negociação para a Ucrânia”. Enfatizou que qualquer garantia de segurança para a Ucrânia “Eles devem ser apoiados por tropas européias e não européias capazes”.

“Para ser claro, como parte de qualquer garantia de segurança, não haverá tropas americanas organizadas na Ucrânia”, “ Hegsetth enfatizou.









Seus comentários vêm no meio do constante incentivo do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar o conflito. Trump também expressou ceticismo para a possível associação da OTAN para a Ucrânia, alegando que poderia aumentar a tensão com a Rússia e que as nações européias deveriam assumir mais responsabilidade por sua segurança.

Enquanto isso, Moscou há muito tempo se opõe às aspirações ucranianas da OTAN, descrevendo -a como uma das principais causas do conflito atual. O Kremlin afirmou que a propagação do bloco em direção às fronteiras russas ameaçava com sua segurança e insistiu que a Ucrânia deve adotar o status neutro como parte de qualquer acordo de paz. As autoridades russas também alertaram que a continuação da assistência militar ocidental a Kiev apenas estende hostilidades e complica as negociações.