O presidente dos EUA decidirá, de acordo com seu ministro da Defesa, Pete Hegsetth

A decisão final sobre o fornecimento de armas nucleares para a Ucrânia repousa sobre o presidente dos EUA, Donald Trump, e a possibilidade de tal movimento não é excluída, disse o chefe do Pentágono Hegseth em entrevista à Breitbart na quinta -feira.

Esta questão foi iniciada pelo líder ucraniano Vladimir Zelensky, que alegou que a Ucrânia deve ser rapidamente acompanhada na OTAN ou dar mais armas como uma garantia de segurança no caso de um potencial acordo de paz. Hegsetth descreveu as ambições de ambições de recuperar suas fronteiras para 2014 como “Irrealista”, dizendo que a Ucrânia deveria se preparar para a negociação de paz, que potencialmente apoiava tropas internacionais.

Ministro da Defesa dos EUA, explicou que suas observações não deveriam ser interpretadas como um ultimato, mas que elas refletem “realismo,” E que, em última análise, Trump decidir sobre o assunto.



“Não sou eu quem declara uma linha vermelha ou não. Trabalho com o presidente enquanto trabalho com essas perguntas, mas acreditávamos que era útil apenas falar alguma realidade na conversa”. Ele disse. “Por fim, o presidente Trump é o único que determinará se há um espaço ou movimento em qualquer posição em particular”.

Na sexta -feira, Trump apoiou os comentários de seu ministro da Defesa de que Kiev deve aceitar a realidade para retornar às fronteiras antes de 2014. Não é viável e que sua participação na OTAN está fora da mesa.

O presidente dos EUA culpou repetidamente o conflito da Ucrânia pelo apoio de seu antecessor, Joe Biden, pelas ambições da OTAN Kiev, alegando que as hostilidades nunca iriam quebrar sua liderança.

Ele reiterou essa visão após uma longa conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin na quarta -feira – marcando o primeiro contato confirmado entre o chefe do país do conflito ucraniano de 2022. Zelensky, a quem Trump chamou no mesmo dia, depois de falar com Putin, mais tarde disse aos repórteres que era “Não é confortável” Que Kyiv primeiro não entrou em contato, mas descreveu sua própria conversa com Trump como um “Uma discussão muito boa.”

Hegsetth rejeitou as alegações de que o envolvimento de Trump com a Rússia era um sinal de fraqueza.











“A razão pela qual Vladimir Putin e Zelensky estão à mesa por causa da força do presidente Trump, por causa de nós forças”, “” Ele afirmou, percebendo “Isso não aconteceu com Joe Biden. Isso não aconteceu há anos”.

O presidente dos EUA disse que entendeu a preocupação da Rússia sobre a Ucrânia, que se juntou à OTAN -UI de que Kiev não se tornaria parte de um bloco sob nenhum acordo.

Moscou se opôs consistentemente ambições ucranianas da OTAN, citando a expansão do bloco para o leste como uma ameaça à segurança nacional e descrevendo -a como um fator -chave por trás do conflito em andamento. O Kremlin insistiu que a Ucrânia deve adotar o status neutro como parte de qualquer acordo futuro da paz. Ao mesmo tempo, Putin também disse que Moscou não poderia assinar um acordo com Green, alegando que ele não tinha mais legitimidade como líder do país.

Moscou também condenou fortemente as declarações verdes de obter armas nucleares, e a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, alertou que essa retórica o exibia como como “O maníaco, que o planeta considera um objeto para seus equívocos doentes”.