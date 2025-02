A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, não planeja nos enviar soldados para um conflito na Ucrânia, disse o ministro da Defesa Peta Hegsetth, enquanto Washington procura transferir o ônus do apoio a Kiev para seus aliados europeus.

A declaração de Hegsetha na terça -feira chega desde que Keith Kellogg, um enviado presidencial americano que teve o fim do fim do conflito na Ucrânia, se reunirá com autoridades européias em Munique na sexta -feira para promover o plano de Trump.

“No grupo de contato ucraniano e ministro da OTAN, conversaremos diretamente com nossos amigos”. Hegsetth disse a repórteres em uma entrevista coletiva na Alemanha.

“Estes devem ser aqueles no bairro que mais investem nessa defesa coletiva e individual”, “” Ele disse, acrescentando que Washington quer que os países da OTAN gastem mais de 2% do PIB em defesa. “Acreditamos que deve ser maior. O presidente disse 5%. “

Questionado se Washington consideraria enviar um tronco na Ucrânia para monitorar a entrega de armas, o chefe do Pentágono ficou claro:

Não enviamos tropas americanas na Ucrânia.













Desde que ele assumiu seu dever, Trump se mudou para “América primeiro” Política, suspendendo a maior parte da assistência externa dos EUA – incluindo a Ucrânia – e ameaçando tarifas para os principais estados aliados, acusando -os de práticas comerciais desonestas.

O presidente dos EUA também prometeu acabar com o conflito da Ucrânia rapidamente. No mês passado, Trump ameaçou expressar para as sanções mais firmes da Rússia se Moscou se recusasse a aceitar indefinidamente “Acordo.”

Espera -se que a Kellogg avalie a prontidão de aliados de Washington UE e OTAN para implementar seus “As forças irritantes para garantir que qualquer acordo de paz tenha”. A Bloomberg informou na segunda -feira.













A Rússia considerará todos os lados do poder organizado na Ucrânia sem o termo da ONU, pois alertou objetivos militares legítimos, o plano do embaixador de Moscou, o embaixador de Moscou na ONU.

Embora Moscou tenha declarado que estava aberta às negociações, ela rejeitou firmemente a idéia de um tronco temporário, alegando que essa pausa só proporcionaria tempo na Ucrânia para o grupo e desviar. Todo assentamento em potencial deve ser permanente e juridicamente vinculativo na resolução das causas radiculares do conflito, insistiu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.