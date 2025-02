Pequena Paddy Colheita: 400 Combine cosvesters para implantar em alappuzha

Os preparativos estão em apogeu completo para a colheita de arroz em Kuttanad e outras partes do distrito de Alappuzha.

De acordo com o Departamento de Agricultura, os agricultores cultivaram arroz em 609 cartões de arroz, se estenderam por 26.414 hectares, a maioria deles em Kuttanad durante a temporada de safras ‘Punche’ no distrito.

“O Paddy Harvest já começou em alguns campos em lugares como Karuvatta. No entanto, o processo ganhará impulso nas próximas semanas, quando mais campos forem colhidos. No final de fevereiro, a colheita será concluída em 23 campos. Em março e abril, 350 e 150 poderes, respectivamente, serão colhidos. A colheita em Kuttanad começará nas próximas semanas, com a maioria dos campos prontos para combinar colheitadeiras em março e abril ”, disse um funcionário do Departamento de Agricultura.

Uma reunião presidida pelo Ministro da Agricultura P. Prasad decidiu recentemente implantar cerca de 400 colheitas combinadas para garantir uma colheita sem problemas. As autoridades estabeleceram a taxa de aluguel para os colecionadores em um máximo de ₹ 2.200 por acre para a temporada.

Os altos níveis de salinidade nos corpos d’água continuam a representar uma ameaça ao cultivo de arroz em vários lugares do distrito. Aikya Kuttanad Padasekhara Ekopana Samithi organizará uma marcha de protesto para o Escritório de Marketing de Paddy em Mankombu, em Kuttanad, em 12 de fevereiro às 15h30, levantando várias demandas. Em um comunicado divulgado aqui na segunda -feira, Samithi instou o governo a liberar água das barragens para reduzir os níveis de salinidade. Ele também pediu ao governo que aumentasse o preço de aquisição de arroz para ₹ 35 por kg a partir dos atuais ₹ 28,20.

Enquanto isso, o Congresso de Karshaka organizará uma marcha de protesto para a Escola do Distrito de Alappuzha na quarta -feira, exigindo medidas imediatas para reduzir os níveis de salinidade nos corpos d’água. Será inaugurado pelo Presidente do Estado do Congresso de Karshaka, Majush Mathew às 10h