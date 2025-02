Pequenos acidentes de avião perto do Philadelphia Mall, várias vítimas no chão, de acordo com relatos

Um pequeno avião que transportou duas pessoas caiu perto de um shopping center na Filadélfia, que resultou em várias vítimas no campo, informou a mídia local na sexta -feira (31 de janeiro de 2025).

A Philadelphia perguntando O jornal, citando a polícia, disse que o acidente ocorreu logo após as 18h do leste, perto do Centro de Compras de Roosevelt, no nordeste da Filadélfia.

Pelo menos uma casa e vários carros estão pegando fogo, informou o jornal.

O Escritório de Gerenciamento de Emergências da Filadélfia confirmou nas redes sociais que houve um “incidente importante” na área do acidente informado, mas não forneceu outros detalhes.

A afiliada da CBS Philadelphia mostrou imagens de um grande incêndio e vários caminhões de bombeiros no cenário de acidentes, e que o estado das vítimas não era imediatamente conhecido.

Nem o Departamento de Polícia da Filadélfia nem o Corpo de Bombeiros responderam imediatamente aos pedidos de comentários.