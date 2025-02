Perbamina detinha 32 de 500 melhores empresas da versão da Ásia -Pacífico da revista Time, a mais alta da Indonésia

VIVA -Ph Place (Persero) tornou -se uma empresa indonésia que classificou o mais alto na lista de 500 melhores empresas na versão asiática do Pacífico do tempo e do estatista com uma pontuação de 93,00.

Leia também: Apoiando a educação da nomeação de asta, Shakes Scholarships of Friends Bumi Bumi

O vice -presidente de comunicação corporativa de substituição de ambientais, sociais e governamentais (ESG) na empresa.

“Após a reestruturação da organização, ele continua sendo registrado um aumento na renda e nos lucros da empresa que contribui para a nação e o estado”, disse Fadjar.

Leia também: Postamina venceu a 32ª posição na lista das 500 melhores versões da Asia -Pacific Companies of Time Magazine, a mais alta da Indonésia

O desempenho positivo da retamina, acrescentou Fadjar, foi promovido pela inovação e pelo trabalho duro de todos os oficiais que bebem em toda a Indonésia que se correlacionaram com o nível de satisfação dos funcionários com as realizações e a administração da empresa.

“Os oficiais da Reperamina, ou funcionários da Reclamin, são fatores ativos e de recrutamento, por isso continuamos a desenvolver as competências e capacidades dos oficiais para alcançar o desempenho positivo e apoiar os objetivos objetivos nacionais da auto -escola”, acrescentou Fadjar.

Leia também: Marinha da Marinha Download A União de Roubo de 30 -Kilo de Tubos Subaquáticos em Deliserdang

Enquanto Bumn, Fadjar continua, Retamina implementa constantemente o meio ambiente, a sociedade e a governança (ESG) em toda a linha de negócios.

“A implementação da ESG é o compromisso de tornar sua visão como uma empresa de energia de classe mundial que é ecológica e um bom governo”, disse Fadjar.

A Postramina ganhou uma pontuação competitiva de 93,00, porque há 10 das melhores empresas da Ásia Pacíf do Japão (93, 83), China BYD Company (93,32) e SK Group da Coréia do Sul (93,10). Enquanto isso, a posição mais alta é ocupada pelo DBS Bank (Cingapura) com uma pontuação de 97,36.

As fileiras de retamina também estão acima de outras grandes empresas da Ásia -Pacífico, como a Marubeni Corporation do Japão, a posição 35, a Singapore Airlines (36), a Coréia Gas Corporation (37) e a Mazda Motor Corporation do Japão (40).

Ele compartilha como uma empresa líder no campo da transição energética, compromete -se a apoiar o objetivo líquido da emissão zero 2060, continuando a promover programas que tenham um impacto direto nas conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG). Todos esses esforços estão alinhados com a aplicação de operações comerciais ambientais, sociais e governamentais (ESG) em toda a linha e recuperação.