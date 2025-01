Perdão de um guardanapo violento cria um precedente perigoso – o aliado de Trump

Um extenso perdão de manifestantes no Capitólio 6. Janeiro pode prejudicar a confiança do público e incentivar reformas legais, diz a senadora dos EUA Lindsey Graham

A senadora dos EUA, Lindsey Graham, criticou a decisão do presidente Donald Trump de perdoar indivíduos condenados por atos violentos durante o ataque de 6 de janeiro de 2021, alertando que poderia ter consequências de longo prazo.

Envia o perdão de pessoas que atacaram policiais “O sinal errado para o público em geral”, Graham disse à CNN no domingo.

Em 20 de janeiro, Trump assinou um comando executivo para dar um perdão para cerca de 1500 pessoas associadas a uma rebelião no Capitólio. Entre os perdões está Stewart Rhodes, fundador da Milícia de Oath Kepers, que foi condenado por conspiração rebelde em 2022. Ele recebeu a segunda sentença de prisão mais longa (18 anos) entre todos os seis acusados.

Antes de liberar a liberdade, ele cumpriu sua sentença na prisão federal de Cumberland, Maryland, que causou críticas a especialistas jurídicos e legisladores que afirmam que a decisão corre o risco de incentivar grupos extremistas.

Graham, um republicano da Carolina do Sul e um aliado de longa data de Trump, expressou preocupação com as implicações do perdão em geral.

“Eu não gosto disso. Eu não gosto de ambos os lados. E eu não acho que ele goste do público, ” Ele disse.

Graham alertou que o perdão ilimitado poderia diminuir a confiança do público nos poderes presidenciais, acrescentando que “Se isso continuar, se essa é a norma, pode haver uma tentativa de restringir a autoridade do perdão do presidente como uma instituição”.

Durante sua campanha presidencial de 2024. Sua atividade executiva abrangente, no entanto, encontrou reações diferentes.













Os apoiadores afirmam que os perdões corrigem o que consideram perseguição política, enquanto os críticos afirmam que minam o estado de direito. O vice -presidente JD Vance defendeu os perdões em comunicado, dizendo que os casos foram examinados individualmente para garantir a justiça.

Ele reconheceu sua oposição anterior ao perdão de criminosos violentos, mas insistiu que a decisão se relacionasse com a possível impressão de justiça.

Durante o ataque de 6 de janeiro, os apoiadores de Trump eclodiram em Washington, DC, na tentativa de atrapalhar a certificação presidencial de Joe Biden. Enquanto alguns manifestantes estavam calmos, outros atacaram policiais e causaram danos materiais.