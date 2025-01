Perfil de Salwan Momika, um homem queimando o Alcorão que foi morto a tiros na Suécia

Suécia, viva – Salwan Momika, um homem do Iraque que se tornara o centro das atenções do mundo porque sua ação queimou o Alcorão na Suécia foi morta por um ferimento de bala em seu departamento em Södertälje, Suécia, quarta -feira à noite, 29 de janeiro de 2025.

Segundo relatos da mídia local, Momika estava transmitindo ao vivo no Tiktok quando ocorreu o incidente de tiro. Naquela época, ele estava conversando com seus seguidores antes do som dos tiros de repente.

Alguns momentos depois, a transmissão foi cortada e a polícia que chegou ao local interrompeu a transmissão.

As autoridades imediatamente conduziram uma investigação e garantiram a cena. Até agora, não houve uma declaração policial oficial sobre os detalhes do incidente e a possibilidade de razões por trás desse tiroteio.

Quem é Salwan Momika?

Relatado Hindustan TimesSalwan Momika era conhecido por seus atos de controvérsia para queimar o Alcorão na Suécia em 2023. Ele nasceu em 23 de junho de 1986, Momika inicialmente cristianismo antes de se declarar como ateu. Antes de se mudar para a Suécia, ele se juntou às populares forças de mobilização no Iraque para combater o ISIS.

Em 2017, Momika chegou à Alemanha com um visto de Schengen e anunciou abertamente sua apostasia da religião cristã. Em abril de 2018, ele fez um pedido de asilo na Suécia e recebeu uma estadia temporária por três anos em abril de 2021.

No entanto, o pedido de licença de residência permanente foi rejeitado porque forneceu informações imprecisas relacionadas à sua participação na Brigada do Imam Ali.

Em 2023, Momika fez uma série de manifestações na Suécia, onde queimou e manchou o Alcorão com proteção policial e permissão legal. Essa ação desencadeia raiva em vários países muçulmanos e aumenta as preocupações de segurança na Suécia. Como resultado da ação, ele foi acusado da acusação de “incitação a grupos étnicos ou nacionais” e enfrentar o processo legal.

Em 30 de janeiro de 2025, Momika foi encontrada morta devido a tiros em seu departamento na Suécia. Esse incidente ocorreu algumas horas antes de o tribunal estar programado para ler a decisão sobre o caso. A polícia sueca iniciou uma investigação incidente.