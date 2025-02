Perfil dos dois jogos envolvidos em uma luta de luta livre no PSPS Pekanbaru vs Deltras FC Party

Riau, ou – Dois jogadores estavam envolvidos na luta livre no jogo PSPS Pekanbaru vs Delstras FC na partida contínua dos últimos 8 da Liga 2 2024/2025 no Kaharuddin Nasution Stadium, Pekanbaru, Riau, quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Visto através da carga da conta x @_Muhnurdin, Sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025, uma luta que envolveu os jogadores do Deltras FC e PSPS Pekanbaru ocorreu nos 90+2 minutos.

Isso começou com um duelo aéreo entre os dois jogadores. Naquela época, parecia que o jogador do Deltras FC, Marsela USMahu, chutou as nádegas do jogador de Pekanbaru PSPS, Jhon Mena.

Em vez de ser causado pelas ações desonrosas de Marsel, na época Mena tentou construir um Marsel que cai. Mas ele foi até encorajado.

Como resultado disso, Jhon Mena foi provocado até que ele estava curvando o pescoço de Marsel e parou de cair exatamente como uma cena na batalha de artes marciais mistas (MMA).

Além disso, o PSPS Pekanbaru venceu o jogo com uma pontuação por 2 a 0. Jhon Mena marcou os dois gols aos 56 minutos e Noriki Akada aos 83 minutos.

A seguir, é apresentado um breve perfil dos dois jogadores envolvidos na luta livre na partida PSPS Pekanbu vs Deltras FC:

Jhon Mena

 Player PSP de Pekanbaru, Jhon Mena

Nome no país de origem: Jhon Edy Mena Perez

Data de nascimento / idade: 6 de junho de 1997 (27)

Local de nascimento: Quibdó, Colômbia

Altura: 1,81 m

Cidadania: Colômbia

Posição: atacante – ala direita

MARSELA USMAHU

Nome: Marseel Yusuf Usmahu

Data de nascimento / idade: 23 de julho de 1997 (27)

Altura: 1,76 m

Cidadania: Indonésia

Posição: Dek-Left