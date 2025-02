Performances de RocCaraaso, 60 ônibus eram esperados no domingo

Em Roccaraso, há um ligeiro declínio nas performances, tanto porque está relativamente quente no domingo e para uma partida de futebol em Roma – “Jogos que têm sua ocorrência em nossas mãos de viagem – e também” medo de repetir o fim de semana como o passado ” .

O Talk é o prefeito de Roccaraso, Francesco di Donato, na véspera da chegada de cerca de sessenta ônibus de Kampanium, com cerca de três mil pessoas, com a idéia de caos lançado no domingo passado 260 “Morte and Run”. De qualquer forma, a máquina de controle é preparada, com cerca de centenas de homens e voluntários, inspeções que ocorrerão nas encostas e atividades comerciais da estação de esqui para agir contra o fenômeno da reciclagem e gasto de falsas notas.

“As pessoas não vieram ou vieram menos – assiste a Donato – porque voltam para casa, não podem dar seis a seis anos, devem ser capazes de sair das pistas de esqui sem serem bloqueadas na estrada estadual 17. Bloqueando fundos Para aqueles que não são permitidos. Para os comerciantes “a configuração da máquina certamente permitirá uma melhor recepção, mas queremos esperar educação e respeito”. “No domingo passado – diz que o proprietário da atividade – muito caos foi criado e nós, comerciantes, tivemos que equilibrar a falta de serviços e disponibilizar nossas atividades”. Enquanto o comediante de Sulmon, Gabriele Cirilli, propõe desviar os ônibus sem permissão para outros lugares Abruzzo, que será rejeitada por Roccaraso, presidente da UNSON, Marco Busson, sublinha que “Roccaraso não é um parque de entretenimento ou uma extensão da cidade. Com Tik -tok “. Sangro, como todos os Alpes e Apeninos, rejeita e rejeita a invasão daqueles que interpretam o playground de Montagna ou” Mountain “.

