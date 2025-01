Perguntas e respostas do clube de 1% para a 4ª temporada do Reino Unido (2025)

Aqui você verá O clube de 1% de perguntas e respostas Para a quarta temporada do Reino Unido (ou Série 4) até 2025. Após a terceira temporada do Reino Unido e a versão americana do programa, cada episódio apresenta as perguntas dos competidores com base na lógica e no senso comum que aumentam em dificuldade. Muitos deles são enigmas e enigmas que exigem pensamento inovador e detalham a atenção. O comediante Lee Mack é mais uma vez o apresentador deste popular programa de jogos. Aqui está uma lista de todas as perguntas e respostas dos episódios do clube de 1% no Reino Unido de 2025.

Lista de perguntas e respostas do clube de 1% (Reino Unido) até 2025

Abaixo está uma lista de perguntas e respostas do clube de 1% para cada episódio da quarta temporada. Eles são apresentados em ordem cronológica com as respostas ocultas (você pode clicar nas setas para revelá -las). Você pode usar a lista rápida para avançar para o episódio exato para o qual deseja obter as respostas. Atualizaremos este guia à medida que mais episódios da quarta temporada são publicados.

Episódio 1 Perguntas e respostas – 25 de janeiro de 2024

90% de perguntas e respostas

(Crédito da imagem: ITV)

P: Sara quase terminou essa palavra cruzada e apenas 7 restaram para concluir. A faixa é: Investigue. Qual destes é a resposta correta? (Imagem acima)

(A) Explore

(B) Examine

(C) Exponha

90% de resposta à pergunta – (a) Explore. Apenas para a grade.

80% de perguntas e respostas

(Crédito da imagem: ITV)

P: Encontre a diferença entre essas duas imagens. (imagem acima)

80% de resposta à pergunta – A imagem à direita tem um cachorro extra.

70% de perguntas e respostas

(Crédito da imagem: ITV)

P: Qual destes está incorreto? (imagem acima)

70% de resposta à pergunta – (c). Altere as imagens para palavras para formar novas palavras. Pato não é uma palavra.

60% de perguntas e respostas

(Crédito da imagem: ITV)

P: Embora alguns tenham sido rotulados, quais dessas bandeiras são exatamente iguais? (imagem acima)

60% de resposta à pergunta – sinalizadores A e C.

50% de perguntas e respostas

(Crédito da imagem: ITV)

P: Oito pessoas estão em círculo, em pé (u) ou sentadas (d), como mostrado abaixo. Todo mundo que está senta e vice -versa. Quantas pessoas estão agora de pé? (imagem acima)

50% de resposta à pergunta – 5. Você só precisava dizer quantas pessoas estavam sentadas, pois elas acabarão.

45% de perguntas e respostas

(Crédito da imagem: ITV)

P: Confira este chão do banheiro com telhas quadradas. Se cada laje quadrada tiver oito triângulos, quantas lajes quadradas foram usadas para cobrir esse piso? (imagem acima)

45% de resposta à pergunta – 20. (Seria uma grade de 4 por 5).

40% de perguntas e respostas

P: Se não houvesse vogais, qual seria a décima terceira carta do alfabeto?

40% de resposta à pergunta – P. A lista é B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P e Q.

35% de perguntas e respostas

P: Qual das seguintes palavras continua sendo uma palavra reconhecida se substituir a primeira letra pela próxima letra do alfabeto e a última letra para a letra anterior do alfabeto?

(A) Edge

(B) Corona

(C) Crest

35% de resposta à pergunta – (c) Crest. (As instruções transformariam essa palavra em um vestido.)

30% de perguntas e respostas

(Crédito da imagem: ITV)

P: Abaixo está a receita de um grande Mack Hamburger. Se eu tenho nove pães inteiros, nove fatias de queijo, oito fatias de tomate e dez hambúrgueres, qual é a quantidade máxima de grandes hambúrgueres do Mack, o que posso fazer? (imagem acima)

Responda à pergunta de 30% – 5. Cada hambúrguer tem dois hambúrgueres, então dez hambúrgueres limitam o número de hambúrgueres a cinco. (Supõe -se que os pães sejam cortados ao meio).

25% de perguntas e respostas

P: Quantos pares de anagramas existem na próxima frase?

Alice, Dan, Celia e Enid esperavam jantar bem no avião do Nepal.

25% de resposta à pergunta – 4. (Alice e Celia, Dan Yy, Enid and Dinner, Plane e Nepal.)

20% de perguntas e respostas

P: Qual número substitui o sinal da pergunta na seguinte sequência?

7 8 5 5 3 4 4? 9 7 8 8

Responda à pergunta de 20% – 6. A sequência é o número de letras nos nomes dos meses de um ano civil. O sinal de interrogatório representa agosto e há seis cartas em agosto.

15% de perguntas e respostas

P: Nos seguintes quebra -cabeças, que quatro palavras substituem o sinal da pergunta?

Quebrar a água congelada = quebrar o gelo

Você não pode acessar um romance para sua jaqueta de poeira = você não pode julgar um livro na capa

Intelectos ilustres imaginam de forma idêntica =?

Responda à pergunta de 15% – Grandes mentes pensam o mesmo.

10% de perguntas e respostas

P: Se você mudar a letra no início da primeira palavra, a letra no meio da segunda palavra e a letra no final da terceira palavra, agora todos eles têm algo em comum. O que é?

Assustar gatos de gatos

10% de resposta à pergunta – Roupas. Você pode trocar um gato para um chapéu, navios para botas e cicatrizes em lenço. (Isso é complicado, pois existem muitas possibilidades para as mudanças de palavras. A principal coisa a se concentrar é o que o assustador poderia mudar, o que seria cachecol, cicatrizes e assustador, bem como o que poderia ser convertido, o que seria parafusos, o que seria parafusos, botas e combate.

5% de perguntas e respostas

P: Você tem um baralho de 52 cartas na mão e decide encomendá -los em ordem alfabética. As árvores, os diamantes, o ás de corações e o ás de espadas são as quatro primeiras cartas que você coloca na mesa. Se você continuar com essa sequência, qual seria a última letra que você colocaria?

Responda à pergunta de 5% – duas de espadas.

1% de perguntas e respostas

P: Responda ao seguinte Enigma:

Quantos pontos (isto é, “”), incluindo os usados ​​em pontuação e cartas …, são usados ​​ao escrever essa pergunta?