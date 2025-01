Período de espera para o Hajj regular de até 49 anos, DPR propõe usar cotas de outros países

Jacarta – O presidente da Comissão VIII do DPR, Marwan Dasopang, revelou que o período de espera para o Hajj regular é diferente em cada província. Na verdade, o período de espera para o Hajj é de até 49 anos em Celebes do Sul.

Isto foi transmitido por Marwan após reunião com o presidente indonésio Prabowo Subianto no Palácio do Estado, no centro de Jacarta, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

“Em Sulawesi do Sul há distritos onde o período de espera é superior a 49 anos”, disse Marwan numa conferência de imprensa no Complexo do Palácio Presidencial, no centro de Jacarta.

Ainda assim, ele enfatizou que a maioria dos períodos de espera regulares para o Hajj varia entre 25 e 30 anos. Marwan admitiu que era difícil explicar o período de espera excessivamente longo.

“É muito difícil resolver isso. Se esperarem na lista de espera, será tarde demais, talvez a idade do falecido não atinja mais”, explicou Marwan.

Além disso, Marwan disse que o seu partido procuraria uma fórmula para superar o longo período de espera para o Hajj regular. Ele disse que uma maneira é revisar a lei do Hajj.

“Poderíamos rever a Lei do Hajj para podermos enviar peregrinos. Talvez juntamente com países amigos que não esgotaram a sua quota”, disse Marwan.