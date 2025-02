Permitir apenas veículos de transporte público no futuro em Karnataka: Dineh Gundu Rao Escreva para Ramaling Reddy

A ministra da Saúde de Karnataka, Diane Gundu Rao, disse que as emissões de veículos executadas em combustíveis convencionais são uma preocupação global com efeitos adversos bem documentados na saúde pública. | Crédito da foto: acordo especial

Destacando os efeitos adversos na saúde devido à poluição criada por veículos que são executados em combustíveis convencionais, o ministro da Saúde de Karnataka escreveu ao Ministro dos Transportes Ramalinga Reddy, afirmando que é aconselhável permitir apenas veículos elétricos de transporte público (EV) no futuro.

Tal medida é essencial para impedir que Bangalore experimentasse níveis de poluição semelhantes aos de algumas cidades importantes no norte da Índia. “É necessário que tomemos medidas antes que os níveis de contaminação de Bengaluru se tornem semelhantes aos de Delhi-DNC”, disse o ministro da Saúde em sua carta.

Preocupação global

Observando que as emissões de veículos que são executados em combustíveis convencionais são uma preocupação global com os efeitos adversos bem documentados na saúde pública, o Sr. Gundu Rao disse: “É a opinião do Departamento de Saúde que apenas carros elétricos, o elétrico elétrico Carros, táxis, táxis, transportadoras de mercadorias e veículos de coleta de resíduos sólidos poderão trabalhar em Bangalore.

Minha carta ao Ministro dos Transportes Shri @Rlr_btm Com relação à proteção do “ar” de Bangalore. Vimos como a poluição afeta drasticamente a saúde da população que vive em cidades como #Délhi. Precisamos começar a agir agora se tivermos que evitar essa situação … pic.twitter.com/mw5fzxp1am – Diesh Gundu Rao/Diesh Gundurao (@dineshgrao) 4 de fevereiro de 2025

Ao apelar ao Sr. Reddy para tomar as medidas necessárias a esse respeito, o Ministro da Saúde apontou que o grande volume de veículos nas estradas de Bangalore resultou em altos níveis de poluição. “A alta densidade populacional piora o problema, o que torna os moradores mais vulneráveis ​​à poluição do ar. Além disso, a localização geográfica e as condições climáticas da cidade estão complicando ainda mais o problema ”, afirmou.

“Nossa geração deve assumir a responsabilidade de conter a poluição do ar para minimizar os danos ambientais, e o governo é responsável por esse esforço. Promover o transporte público é essencial. Junto com essa medida, é crucial aumentar a adoção de veículos elétricos. Ao formular políticas para a infraestrutura de transporte, afastar -se dos combustíveis convencionais não é apenas uma opção, mas uma necessidade que deve ser implementada em uma base de guerra ”, afirmou.

Decisão política

Quando ele ainda não viu a carta, Reddy disse que Gundu Rao, que o conheceu na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) havia informado que ele havia enviado uma carta destacando a necessidade de permitir veículos elétricos no futuro.

“Esta é uma decisão política que o Centro deve tomar. Os veículos elétricos não exigem permissão. Examinaremos o Departamento de Saúde e exploraremos se houver alguma medida que possamos tomar no nível estadual ”, afirmou o Ministro dos Transportes.