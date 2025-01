Perplexity AI apresenta oferta para fusão com a TikTok US

A plataforma de mecanismo de busca Perplexity AI apresentou uma oferta para se fundir com a TikTok no sábado, disse uma fonte familiar ao The Hill. A medida segue uma decisão de sexta-feira da Suprema Corte que manteve a decisão de impor uma proibição ao TikTok devido a riscos à segurança nacional.

Sob o acordo proposto, Perplexity, TikTok US e novos parceiros de capital se combinariam, de acordo com CNBC quem foi o primeiro a dar a notícia. Também permitiria que as partes interessadas da TikTok continuassem investindo na plataforma, conforme relatado pelo meio de comunicação, que disse que as fontes acreditam que as ofertas pela empresa deveriam começar “bem acima de US$ 50 bilhões”.

A fusão disponibilizaria mais conteúdo de vídeo para o Perplexity, ajudando a melhorar as respostas geradas pela inteligência artificial (IA), transformando a usabilidade futura do aplicativo.

O TikTok já prometeu aos usuários que “criará conteúdo único, transformador e que definirá o ano” em seu Relatório O que vem a seguir? Até 2025, são projetados picos em negócios no aplicativo.

Os possíveis proprietários incluem o empresário bilionário Frank McCourt Steven Mnuchin e Kevin O’Leary, que recentemente disse que compraria a plataforma, embora o CEO da Tik Tok, Shou Chew, tenha dito que a empresa não a venderia a um proprietário americano.

A proibição do TikTok entra em vigor no domingo, embora a administração Biden tenha dito que não aplicaria a proibição e, em vez disso, confiaria a aplicação à administração Trump. Trump sugeriu no sábado que provavelmente concederá ao TikTok uma prorrogação de 90 dias assim que assumir o cargo.





Fonte