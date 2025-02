Persebaya deve ganhar exatamente se você não quiser ser jogado dos três primeiros

Surabaya, Viva – Viva – Persebaya Surabaya deve vencer a partida contra o Persis apenas na 22ª semana da Liga 1, no Estádio Manahan, na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025. O Dewa United venceu Persija Yakarta.

Bajol Ijo agora ocupa o terceiro lugar com 37 pontos. Eles estão apenas à frente do Dewa United, que estão no quarto. Portanto, além de poder manter uma posição fixa nos três primeiros, a vitória trará Persebaya para se mudar para Persja do segundo lugar.

Persebaya está em más condições desde o final da primeira rodada. Bruno Moreira e seus amigos venceram apenas um ponto dos últimos cinco jogos. É por isso que a posição superior da classificação é liberada da sua mão.

Mesmo agora, eles estão ameaçados com a queda dos três primeiros. Persebaya deve ser construído imediatamente para responder à decepção da Bonek-Bonita e ao CEO Persebaya Azrul Ananda há alguns dias.

A situação enfrentada por Persebaya faz o partido contra Persis não funcionar facilmente. Embora Laskar Sambernyawa também esteja no meio de uma queda, Persebaya não deve subestimar. Exatamente quem está sentado no fundo da classificação tem a determinação de deixar a zona de descida.

O que disse que o fim de Persebaya Oktafianus Fernando na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, estava certo que sua equipe não pôde subestimar exatamente. Okrafianus pediu a seus colegas que se concentrassem em seu próprio jogo. Porque, todas as equipes da Liga 1 têm a oportunidade de vencer.

“Não vemos isso (exatamente desempenho) porque nos concentramos em como jogar”, disse ele.