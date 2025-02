Persebaya não pôde vencer no GBT, disse Paul Munster

Surabaya, Viva – Viva – Persebaya Surabaya não alcançou o objetivo de ganhar três pontos em casa depois de ter sido adiada em um empate em 1 x 1 no jogo da semana 21 da Liga 1, no Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya, na sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Esse resultado fez o Persebaya coletar apenas um ponto nos últimos cinco jogos.

O técnico de Persebaya, Paul Munter, admitiu que ficou decepcionado com o empate nessa luta. O motivo é que os jogadores trabalharam duro para vencer o jogo. Várias mudanças e estratégias táticas também são feitas.

“Não posso culpar os esforços dos jogadores. Todos trabalham duro”, disse Munster após o jogo.

Persebaya ficou deprimido nos primeiros 25 minutos. Até deixado para trás aos 14 minutos por Badrian Ilham. Bajol Ijo só conseguiu combinar no segundo tempo, graças ao objetivo de Javlon Gaseynov.

Munster disse que fez várias mudanças para quebrar o ponto morto de sua equipe, desmontando a defesa de Pers. Munster fez mudanças técnicas na primeira rodada, mas não teve sucesso.

No segundo tempo, Munster alegou ter feito mudanças táticas novamente. Isso fez uma meta mesmo com um gol do jogador da PERS. No entanto, ele disse, as mudanças feitas podem criar várias oportunidades de ouro.

O treinador da Irlanda do Norte disse que esse resultado foi suficiente para Persebaya subir ao segundo lugar na classificação da Liga 1. Ele disse que ainda havia muito tempo para sua equipe melhor.

“Eu sempre digo que esta liga não é um sprint. Esta é uma maratona e, esperançosamente, podemos mudar isso agora”, disse Munster.

Depois disso, Munster pensará no jogo em fevereiro. Munster enfatizou que ainda há um longo caminho que passará por Persebaya nesta temporada.

Enquanto isso, o lado da asa Persebaya Ardi Idrus também não demitiu seus colegas decepcionados com esse resultado. No entanto, ele disse que todos os jogadores haviam trabalhado duro no campo.

“Os amigos não vão desistir. Ficamos focados no próximo jogo”, disse Ardi.