Perseguindo minha missão, a equipe KPK foi presa por pessoas suspeitas da Ordem de Hasto

Yakarta, vivo -A equipe de ação composta por pesquisadores para pesquisadores da Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) até garantiu quando Masku Masku persegue quando estava prestes a estar no caso da pata do DPR RI 2019-2024. A equipe de ação da KPK foi garantida na polícia ou no complexo de ensino superior do PTIK.

Isso foi revelado pela equipe do KPK Legal Office quando ele respondeu ao processo anterior ao julgamento apresentado por Hasto Kristiyanto no Tribunal Distrital do sul de Yakarta na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025. O incidente ocorreu no início de 2020.

“Que por volta de 8 de janeiro de 2020, a equipe do réu perseguiu o sul do sul de Yakarta.

 Secretário Geral do PDIP, Hastiyanto, depois de ser concluído por KPK como suspeito em um caso de corrupção

O KPK explicou que a equipe de ação da KPK estava garantida em Piky enquanto continuava a seguir Maspan Masu. A equipe de ação foi garantida por várias pessoas suspeitas de serem a ordem de Hastiyo.

“Quando os oficiais do entrevistados continuaram e vão as mãos, os entrevistados do entrevistado ficaram segurados por várias outras pessoas ou equipes suspeitas de serem a ordem do peticionário no PTIK”, disse ele.

“Por volta das 20:00 WIB, a equipe pesquisada consistia em 5 pessoas foi presa por um grupo de pessoas sob a liderança de Akbp Hendy Kurniawan. Portanto, os esforços para pegar Harun Masiku e o peticionário não poderiam fazer”, continuou.

O KPK disse que a equipe de ação da KPK garantiu até ficar intimidada em Ptik enquanto perseguia meu pedreiro Harun.

Anteriormente, a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) foi emissor uma lista de busca de pessoas (DPO) para Masaraku Harun, que agora é desconhecida. Na carta do DPO, foram incluídas as mais recentes características de Harun Masiku.

Harun Masiku suspeita em um caso de corrupção na forma de suborno de membros intermediários (PAW) 2019-2024 do Parlamento Indonésio. O ex -candidato PDI Ladjuangan (PDIP) tornou -se um fugitivo de quatro anos. O status DPO para Maspiku foi determinado pelo KPK desde janeiro de 2020.

Na carta do DPO, o KPK escreveu a identidade completa do meu espelho. De fato, a última foto também foi incluída.

A carta de DPO Harun também escreve características especiais por escrito. Aaron foi escrito na nova carta KPK KPO que foi escrita com óculos para corpos finos.

“Recursos especiais: cafés, som, delgado, persistência, sotaque de Toraja/Bugis”, disse a declaração de carta do KPO DPO que é vista na sexta -feira, 6 de dezembro de 2024.

 O KPK lançou as mais recentes características especiais do meu espelho.

Então, na letra DPO, suas características físicas também têm uma altura de 172 cm, cabelos pretos, cor da pele marrom. Nik Harun Masiku também foi escrito, a saber, 317405210370017 e o número do passaporte C1089508.

A última carta do DPO incluiu quatro de suas últimas fotos de Harun. Harun apareceu usando óculos com uma camisa branca.

Além disso, há também uma foto de Aaron com uma camisa preta e uma jaqueta vermelha. Além disso, duas fotos do meu molho de espelho Batik são impressas.

“O DPO é uma atualização do DPO emitido no início de 2020”, disse a porta -voz da KPK, Tessa Mahardhika, na sexta -feira, 6 de dezembro de 2024.