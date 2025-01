Persibe deixa cada vez mais Persebaya depois de ser massacrado por Barito Putera

Gianyar, VIVA- Persebaya Surabaya está cada vez mais atrás de Persib Bandung depois de perder 0-3 contra o Barito Puter a quarta derrota consecutiva de Persebaya.

O gol de Persebaya se encaixava nele quando ele mal teve oito minutos de Matías Mier. O gol no início do jogo melhorou a mentalidade dos jogadores de Barito. Eles têm cada vez mais confiança ao aplicar pressão.

Como resultado, Mier marcou outro gol aos 23 minutos. Então ele deu um passe que venceu na frente do gol.

Mier, que não estava marcado, atingiu a bola que Ernando Ari não conseguiu bloquear, colocando o placar por 2 a 0 em favor de Putera Barito. Bajol Ijo parecia ter dificuldade em desmantelar a forte defesa de Barito.

Aos 33 minutos, Gilson Costa teve a oportunidade de reduzir as distâncias. Mas seu chute foi alto acima da trave. Mier estava prestes a marcar um trigêmeo aos 35 minutos se seu tiro não tivesse sido bloqueado por um jogador de Persebaya.

Barito marcou outro gol no último minuto do tempo regulatório do primeiro tempo. No entanto, depois que o árbitro verificou o VAR, ele foi a Mier cometendo uma infração durante o duelo de ar com Catur Pamungkas. Até o final da primeira metade, o placar permaneceu por 2 a 0 a favor de Putera Barito.

No segundo tempo, a forte defesa de Barito ainda dificultou para Persebaya marcar gols. Seus ataques foram frequentemente quebrados no terço do terço do jogo Barito. Aos 61 minutos, Bajol Ijo teve uma oportunidade de ouro com um tiro de Bruno Moreira, mas foi bloqueado por um jogador de Barito que acabou no canto.

Mier realmente se tornou um teto para Persebaya neste jogo. Um trigêmeo de Mier nos 90+5 minutos fechou o jogo com o triunfo de Barito Putera por 3-0. O bom controle da bola de Mier ao receber um centro de seu parceiro permitiu que ele marcasse facilmente seu terceiro gol.

Essa derrota significa que Persebaya agora está a seis pontos da Persibe no topo da classificação. E Persebaya corre o risco de cair para o terceiro lugar se você perseguir vitórias Persis.