Persibe é mais confortável no topo da classificação após conquistar PSI, esta é a palavra bojan hodak

Bandung, vivo – Persib Bandung conquistou uma vitória dramática sobre o apresentador de Psi Semarang. Compeite no Jatididi Stadium, Semarang, domingo, 9 de fevereiro de 2025, Maung Bandung venceu com uma pontuação fina de 0-1.

Nick Kuipers se tornou a estrela da Victory da Persibe nesta partida. O jogador holandês marcou o gol único da vitória da Persible através de seu cabeçalho aos 36 minutos.

A Persibe apareceu com 10 jogadores depois que o árbitro expulsou Mateo Kocijan aos 41 minutos.

Mesmo assim, a Persib ainda parecia sólida ao longo do jogo. Várias vezes o ataque de Semarang do PSIS pode ser frustrado com a defesa de Persib.

O treinador da Persib, Bojan Hodak, previu isso antes do partido que contra o PSI seria difícil. Segundo ele, o anfitrião apareceu o suficiente com uma boa organização de jogos.

“Eu disse antes que este jogo seja um jogo difícil, porque Semarang sempre dá resistência feroz e é sempre difícil encontrá -los. Eles são bastante organizados e seus treinadores podem ver bem seus deveres”, disse Bojan após o fósforo.

O treinador croata agradeceu ao ponto principal de sua equipe que parecia bastante compacta. A dupla sólida de Nick Kuipers e Gustavo Franca poderia reduzir a agressividade de Mahesa Jenar.

“Uma coisa é que nossa defesa funcionou muito bem, nosso jogo defensivo correu muito bem e, no último terço do jogo, não fornecemos espaço e não tivemos chance”, explicou.

“Eles têm dois chutes de fora da equipe de penalidade, que tivemos a sorte de ter 5 a 10 minutos iniciais, nossa concentração não foi boa. Porque essa foi a primeira vez que Mateo, Adam e Robi jogaram juntos a partir do primeiro minuto”. Ele continuou.

Com essa vitória, a Persibe se sente cada vez mais confortável na parte superior da classificação da Liga 1, com uma coleção de 49 pontos de 22 jogos. 9 pontos da diferença do WAA United em segundo lugar.