Persibe encontra patrocinadores para o título no estádio GBLA

Bandung, vivo – O diretor de Persib Bandung, Glenn Sugita, revelou que seu partido abriu oportunidades de cooperação com terceiros para a administração do estádio API Gelora Bandung Lautan (GBLA).

Isso foi transmitido por Glenn Sugita em sua reunião com a equipe de mídia em um dos hotéis na área de Pasteur, Bandung City, na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

Glenn disse que a gerência do clube na verdade não tinha planos de trabalhar com o setor privado. No entanto, nas últimas semanas, há uma parte interessada em estabelecer cooperação com a Persibe na administração da GBLA.

“Esta é uma boa pergunta, porque nunca pensávamos assim antes, mas somos o número um que fazemos é que nunca pensamos, mas existem partes íntimas que nos contataram há algumas semanas se puderem entrar”, disse ele, disse, “Ele disse”, disse ele “, disse Gleen.

Em sua cooperação, terceiros se oferecem para ajudar a melhorar o estádio GBLA de vários aspectos.

“Faça perguntas se você pode entrar, ajude a melhorar e embelezar ao mesmo tempo também se tornará partes interessadas aqui”, disse ele.

Mesmo assim, Gleen admitiu que atualmente está procurando um novo patrocinador para o título no estádio. No entanto, ele não mudou o nome do estádio GBLA como um todo.

“O que faremos agora é que queremos tentar encontrar um patrocinador para o título de patrocinador no estádio. Além disso, o nome do estádio deve estar lá, acrescentou a marca”, explicou.